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Un suspect ukrainien
Permière inculpation dans l'affaire du sabotage de Nord Stream

Un homme, soupçonné d’avoir dirigé le sabotage des gazoducs Nord Stream en 2022, a été inculpé en Allemagne. Le parquet l’accuse d’avoir attaqué des infrastructures énergétiques, provoquant des explosions et des destructions.
Publié: 18:35 heures
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Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
Les gazoducs germano-russes avaient été sabotés en 2022 dans la mer Baltique.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La justice allemande a annoncé mercredi avoir inculpé un premier suspect dans la participation au sabotage en 2022 des gazoducs germano-russes Nord Stream. Le parquet fédéral allemand a déclaré à l'AFP qu'un homme avait été accusé d'avoir provoqué une explosion.

Il est accusé d'"attaques contre des infrastructures énergétiques civiles, ayant provoqué une explosion et détruit des bâtiments», a confirmé à l'AFP le cabinet d'avocats qui le représente.

Selon des médias allemands, l'homme est de nationalité ukrainienne et était à la tête du commando ayant effectué le sabotage en septembre 2022 des deux gazoducs sous-marins Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne en mer Baltique.

Jugé à Hambourg

Il a commandé le voilier à partir duquel le sabotage a été perpétré, avancent la chaîne de télévision publique allemande ARD, le quotidien «Süddeutsche Zeitung» et l'hebdomadaire «Die Zeit».

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Selon les médias, il s'agit du suspect ukrainien qui avait été arrêté le 21 août 2025 en Italie puis extradé en septembre d'Italie vers l'Allemagne. Connu sous le nom de Serguiï Kuznietsov, celui-ci avait affirmé qu'il était à l'époque des faits, et jusqu'en 2023, un commandant de l'armée ukrainienne et soutenait qu'il était en Ukraine au moment du sabotage. Il sera jugé à Hambourg, où il est actuellement en prison, d'après les médias allemands.

Preuves accablantes

Les preuves recueillies à son encontre sont qualifiées d'"accablantes» par les médias : l'homme a parlé des attaques à des proches au téléphone. De plus, les enquêteurs ont trouvé dans son téléphone portable des éléments indiquant son implication. 

Le 26 septembre 2022, sept mois après l'invasion russe de l'Ukraine, quatre énormes fuites de gaz précédées d'explosions sous-marines avaient eu lieu à quelques heures d'intervalle sur Nord Stream 1 et 2, des conduites acheminant l'essentiel du gaz russe vers l'Europe. Des enquêtes judiciaires avaient été ouvertes séparément par l'Allemagne, la Suède et le Danemark et ont été closes dans ces deux pays scandinaves en 2024. 

D'après les médias, les enquêteurs allemands ont découvert des traces d'un mélange d'explosifs militaires à bord du voilier. Ils sont ainsi remontés jusqu'à l'Ukrainien.

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