Sur mandat européen
Un Ukrainien arrêté en Italie pour le sabotage du gazoduc Nord Stream

Un Ukrainien soupçonné d'être un coordinateur du sabotage du gazoduc Nord Stream en 2022 a été arrêté en Italie, sur la base d'un mandat d'arrêt européen.
Publié: il y a 17 minutes
Sur cette photo fournie par les garde-côtes suédois, on voit une fuite provenant du gazoduc Nord Stream 2, le 28 septembre 2022.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Un Ukrainien, suspecté d'être l'un des coordinateurs du commando de sabotage du gazoduc russe Nord Stream dans la mer Baltique en 2022, a été arrêté jeudi en Italie, a annoncé le parquet fédéral allemand.

«Le parquet fédéral allemand a fait procéder à l'arrestation sur la base d'un mandat d'arrêt européen du citoyen ukrainien Serhii K., par la police italienne, dans la province de Rimini (Italie)», selon un communiqué. Il s'agit «vraisemblablement d'un des coordinateurs de l'opération» de sabotage, ajoute-t-il.

