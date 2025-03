La Russie et les Etats-Unis seraient en train de négocier, ici en Suisse, la remise en service du gazoduc Nord Stream 2. Un ancien ambassadeur américain et un ami de Poutine semblent jouer un rôle dans ces négociations.

Les Etats-Unis et la Russie prépareraient le retour de Nord Stream 2

1/8 L'envoyé spécial de Trump, Richard Grenell. Photo: IMAGO/Newscom / AdMedia

Marian Nadler

Ce que rapporte le quotidien allemand «Bild» ce dimanche 2 mars est explosif: des négociations secrètes se dérouleraient en Suisse depuis plusieurs semaines dans le but de relancer le pipeline Nord Stream 2. Selon le journal, Richard Grenell, ancien ambassadeur en Allemagne et envoyé spécial de Trump pour des missions particulières, serait plusieurs fois allé en Suisse, dans le canton de Zoug plus précisément, pour discuter d'un accord.

Les sociétés exploitantes du gazoduc situé en mer Baltique sont en effet basées à Steinhausen (ZG). Richard Grenell aurait cependant démenti sa participation à ces discussions. Toujours à en croire le quotidien allemand, le gouvernement allemand n'est pas informé de cette affaire autour du fameux pipeline, qui se termine à Lubmin, en Allemagne.

Le gouvernement américain semble toutefois ne pas vouloir s'impliquer directement et préfère envoyer sur place des investisseurs financiers. Mais ce n’est pas tout: l’ancien directeur général de Nord Stream 2 AG, Matthias Warnig, serait également impliqué dans l’affaire. Il chercherait, avec le soutien d'investisseurs américains, à relancer le pipeline russe endommagé. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport du «Financial Times», qui cite plusieurs sources proches de l’affaire.

Les grandes lignes d'un accord déjà esquissées

Selon ce rapport, Matthias Warnig prévoit d’entrer en contact avec le président américain par l'intermédiaire d'investisseurs américains. Des responsables de haut niveau de l’administration Trump seraient au courant des projets de l'ancien directeur général, et un consortium d’investisseurs aurait déjà «esquissé les grandes lignes d’un accord avec Gazprom pour l’après-sanctions».

Selon «Bild», l'entrepreneur américain Stephen Lynch, un investisseur américain lié aux milieux gouvernementaux russes et à Donald Trump, fait partie des intéressés. Selon des informations de presse datant de novembre dernier, il aurait demandé au ministère des Finances l'autorisation d'enchérir sur le gazoduc si celui-ci devait être mis aux enchères dans le cadre d'une procédure de faillite.

Matthias Warnig dément

Pendant ce temps, les fonctionnaires européens tirent la sonnette d'alarme. Selon eux, un tel plan donnerait théoriquement aux Etats-Unis une «influence sans précédent sur les livraisons d'énergie à l'Europe», d'ailleurs, Matthias Warnig est considéré comme un proche du président russe Vladimir Poutine. Interrogé par le «Financial Times», le manager allemand a toutefois démenti:«Je ne suis impliqué dans aucune discussion avec des hommes politiques ou des représentants économiques américains», affirme-t-il.

Les deux pipelines Nord Stream 1 et 2 ont été endommagés et interrompus à la suite d’une explosion probablement causée par un sabotage en septembre 2022. En outre, la société Nord Stream 2 AG est soumise aux sanctions américaines. Pour que les projets présumés puissent être mis en œuvre, les États-Unis devraient lever les sanctions.

Par ailleurs, Vladimir Poutine devrait accepter que la Russie reprenne ses livraisons. Le tribunal cantonal de Zoug a récemment accordé plus de temps aux parties concernées, selon «Bild». «Les juges ont accordé à la société en faillite Nord Stream 2 AG, début janvier, un sursis jusqu’au 9 mai pour éviter la vente forcée des tubes», écrit le journal. Le tribunal a invoqué comme raisons la situation géopolitique complexe, l’arrivée de Trump au pouvoir et l’intérêt des investisseurs financiers.