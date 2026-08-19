Un Ukrainien, Vladimir Z., a été arrêté en Croatie, soupçonné de sabotage du gazoduc Nord Stream en Allemagne il y a quatre ans, selon le parquet allemand.

Un Ukrainien suspecté du sabotage du gazoduc Nord Stream a été arrêté

Un Ukrainien suspecté du sabotage du gazoduc Nord Stream a été arrêté

AFP Agence France-Presse

Le parquet fédéral allemand a annoncé mercredi l'arrestation en Croatie d'un deuxième Ukrainien soupçonné d'être impliqué dans le sabotage du gazoduc russe Nord Stream, dans le nord de l'Allemagne, il y a bientôt quatre ans.

Vladimir Z., plongeur de formation, «est fortement soupçonné d'avoir provoqué, en bande organisée, une explosion, commis un acte de sabotage anticonstitutionnel et de destruction d'une infrastructure», détaille un communiqué du parquet fédéral basé à Karlsruhe (ouest).

Il s'agit de la deuxième arrestation dans cette affaire hautement sensible, qualifiée de «crime de guerre» de la part de l'Ukraine par le parquet allemand début juillet.

Selon le communiqué, Vladimir Z. faisait partie du commando dirigé par le ressortissant ukrainien Serhii K., arrêté en Italie en août dernier et extradé en Allemagne à l'automne. Cet ancien commandant de l'armée ukrainienne est accusé d''"attaques contre des infrastructures énergétiques civiles, et d'avoir provoqué une explosion et détruit des bâtiments».

Il a participé à la pose des explosifs

Le 26 septembre 2022, sept mois après l'invasion russe de l'Ukraine, quatre énormes fuites de gaz précédées d'explosions sous-marines avaient eu lieu à quelques heures d'intervalle sur Nord Stream 1 et 2, des conduites acheminant l'essentiel du gaz russe vers l'Europe.

Kiev a toujours démenti avoir orchestré le sabotage, mais n'a pas non plus caché sa satisfaction, jugeant légitimes toute attaque pouvant affaiblir la capacité du Kremlin à financer sa guerre.

Vladimir Z. a participé à la pose de charges explosives sur les gazoducs, détaille le communiqué du parquet allemand. Pour ce faire, le commando a utilisé un voilier depuis la ville de Rostock (nord), loué auprès d'une entreprise allemande par des complices sous une fausse identité. Après son transfert depuis la Croatie, le suspect doit être présenté au juge d'instruction de la Cour fédérale de justice, juridiction suprême en Allemagne.

Le gazoduc Nord Stream, symbole de la coopération énergétique germano-russe avant la guerre, a été mis à l'arrêt en 2022. Berlin est depuis devenu le premier soutien militaire de Kiev et accuse régulièrement la Russie de sabotage et d'espionnage sur son sol.