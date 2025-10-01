Un Ukrainien soupçonné d’avoir participé au sabotage des gazoducs Nord Stream en 2022 a été arrêté près de Varsovie à la demande de l’Allemagne. Ce plongeur, visé par un mandat européen, a été placé en détention provisoire en Pologne.

Un Ukrainien arrêté en Pologne pour le sabotage de Nord Stream et placé en détention

Un Ukrainien arrêté en Pologne pour le sabotage de Nord Stream et placé en détention

La fuite de gaz sur le gazoduc Nord Stream 2 de septembre 2022 au large de Bornholm, au Danemark, en mer Baltique. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Un Ukrainien soupçonné d'avoir participé au sabotage en 2022 du gazoduc Nord Stream en mer Baltique, interpellé en Pologne à la demande de l'Allemagne, a été placé mercredi en détention provisoire, a indiqué son avocat, en soulignant qu'il contestait cette décision. Interpellé la veille dans la banlieue de Varsovie, le suspect, présenté comme Volodymyr Z., était recherché par Berlin en vertu d'un mandat d'arrêt européen et risque l'extradition pour être jugé en Allemagne.

Ce plongeur de formation «faisait partie d'un groupe d'individus qui ont placé des dispositifs explosifs sur les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2 près de l'île de Bornholm (Danemark) en septembre 2022», avait détaillé mardi le parquet fédéral allemand. «Il a été arrêté pour sept jours et il est difficile d'être d'accord avec cette décision», a déclaré mercredi à la presse son avocat, Tymoteusz Paprocki, soulignant que son client vivait depuis trois ans et demi en Pologne, où il bénéficie d'une carte de séjour.

«Je n'accepte pas cette décision et nous allons certainement faire appel», a-t-il ajouté. Actuellement, la justice polonaise attend les documents liés à l'affaire qui doivent être délivrés par les autorités allemandes.

Enquêtes ouvertes par l'Allemagne, la Suède et le Danemark

Le 26 septembre 2022, quatre énormes fuites de gaz précédées d'explosions sous-marines avaient eu lieu à quelques heures d'intervalle sur Nord Stream 1 et 2, des conduites reliant la Russie à l'Allemagne et acheminant l'essentiel du gaz russe vers l'Europe. A cette époque, la Russie avait cessé de livrer du gaz via Nord Stream 1, sur fond de bras de fer avec les pays européens alliés de l'Ukraine, attaquée par la Russie. Quant au gazoduc jumeau Nord Stream 2, pomme de discorde entre Berlin et Washington depuis des années, il n'était jamais entré en service.

Après le sabotage, des enquêtes judiciaires avaient été ouvertes par l'Allemagne, la Suède et le Danemark. Elles ont été closes dans les deux pays scandinaves en 2024. L'enquête allemande a identifié une cellule ukrainienne composée de cinq hommes et d'une femme comme étant les auteurs des explosions du gazoduc.

Mi-septembre, un juge italien a ordonné l'extradition vers l'Allemagne d'un Ukrainien arrêté fin août en Italie, également soupçonné par la justice allemande d'être impliqué dans le sabotage.