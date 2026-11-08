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«Un étrange pressentiment»
Un expert de renom affole l'Amérique en prédisant la démission de Trump

Après le mauvais score des Républicains aux midterms, Donald Trump remanie son équipe: Stephen Miller remplace Susie Wiles au poste de chef de cabinet. En parallèle, le célèbre statisticien électoral Nate Silver fait sensation en évoquant une possible démission du président.
Publié: il y a 16 minutes
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Les républicains de Donald Trump ont essuyé un échec lors des élections de mi-mandat.
Photo: AFP

En bref

  • Après les mauvais résultats des républicains, Stephen Miller remplace la cheffe de cabinet Susie Wiles
  • A Washington, des spéculations circulent sur une éventuelle destitution de Pete Hegseth et un retrait anticipé de Marco Rubio
  • Le chercheur électoral Nate Silver pense même que Donald Trump pourrait démissionner de son poste de président
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Janine Enderli

Après les résultats dramatiques des Républicains lors des élections de mi-mandat, les discussions vont bon train sur d'éventuels changements de personnel au sein du gouvernement. Vendredi, le président américain Donald Trump a remplacé sa cheffe de cabinet Susie Wiles. C'est désormais le tenant de la ligne dure, Stephen Miller, qui reprend ce poste stratégique.

Une éventuelle destitution du secrétaire à la Guerre Pete Hegseth ainsi qu'un retrait anticipé du secrétaire d'Etat Marco Rubio ont également fait l'objet de vives discussions.

Mais c'est un célèbre analyste politique américain qui a jeté un nouveau pavé dans la mare ce samedi. Le pronostiqueur électoral Nate Silver estime en effet que Donald Trump lui-même pourrait bientôt jeter l'éponge, comme il l'a confié dans le podcast «Still Counting».

Trump aurait perdu son «principal levier de pouvoir»

Pour étayer sa théorie, Nate Silver avance que le naufrage électoral de son camp a privé Donald Trump de son principal levier de pouvoir: la peur qu'il inspirait jusqu'ici à son propre parti.

L'expert ne peut toutefois pas appuyer «son étrange intuition» par des chiffres ou des fuites internes. Néanmoins, il souligne que, privé de majorité au Congrès et visé par des enquêtes parlementaires, l'homme de 80 ans risque de basculer dans une phase de paralysie politique totale. Un rôle de «canard boiteux» (Lame Duck) qui, selon Nate Silver, irait fondamentalement à l'encontre de sa nature profonde.

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Il n'en fallait pas plus pour que cette petite phrase déclenche une avalanche de spéculations dans les médias et sur les réseaux sociaux quant à une éventuelle démission du président. Pourtant, aussi explosive soit-elle, cette hypothèse doit être prise avec d'infinies précautions. Contrairement aux célèbres modèles prédictifs de Nate Silver, il ne s'agit pas ici d'une projection basée sur des données ni d'un calcul de probabilités, mais d'une simple réflexion personnelle.

Un scénario jugé très improbable

D'ailleurs, dans les couloirs de Washington, un tel coup de théâtre est considéré comme extrêmement improbable. Un retrait volontaire serait en effet en contradiction totale avec l'ensemble du parcours politique de Donald Trump, bâti depuis toujours sur une logique de confrontation sans le moindre compromis.

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