DE
FR

Dans le très conservateur Mississippi
Les démocrates chipent encore un siège aux républicains

Très serrée, la course pour un siège au Sénat dans le Mississippi s'est achevée mercredi soir. Après dépouillement de 99% des bulletins, le démocrate Scott Colom a battu la républicaine sortante Cindy Hyde-Smith.
Publié: il y a 2 minutes
1/4
Scott Colom devient le premier sénateur noir du Mississippi depuis un siècle et demi.
Photo: AP Photo/Ellen Schmidt
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les démocrates ont réalisé une percée spectaculaire dans le Mississippi traditionnellement conservateur en ôtant aux républicains un siège au Sénat, selon les projections de médias mercredi, Scott Colom devenant le premier sénateur noir élu dans cet État du Sud en près d'un siècle et demi.

CNN a annoncé la victoire de Scott Colom mercredi, huit jours après le scrutin, en se fondant sur 99% de bulletins dépouillés, le démocrate obtenant 49,2% des voix contre 48,7% pour sa concurrente républicaine sortante Cindy Hyde-Smith, soit seulement 4585 voix d'écart.

A lire aussi
Les démocrates du Texas célèbrent leur victoire dans le bastion républicain.
Analyse
Mais gare au retour de bâton
Les démocrates passent à l’offensive contre l’héritage de Trump
Midterm elections in U.S.
Les nouvelles stars démocrates
Abdul El-Sayed, le musulman progressiste qui bouscule le Sénat américain
Une défaite de Trump pourrait affecter l'Europe et la Suisse.
Analyse
En position fébrile
Si Trump vacille aux midterms, nous pourrions en subir les conséquences
Le président des Etats-Unis n'a pas l'intention de se laisser mettre sous tutelle par le Congrès à majorité démocrate.
Analyse
Gare à la fin 2026
Voici ce que va faire Trump après sa défaite cinglante aux midterms

Premier noir depuis un siècle et demi

Il deviendra le premier sénateur démocrate du Mississippi depuis 1989. Son succès va permettre à son camp de bénéficier d'au moins 55 des 100 sièges au Sénat. Les républicains en ont obtenu 44, tandis qu'en Alaska, le dépouillement est toujours en cours, et le résultat incertain.

«Bien que ce ne soit pas le résultat pour lequel nous avons travaillé et que nous espérions, je respecte la décision des électeurs du Mississippi», a déclaré Cindy Hyde-Smith, sénatrice républicaine de 67 ans, reconnaissant sa défaite dans une vidéo publiée sur X.

Scott Colom doit devenir le premier sénateur noir de cet ancien État confédéré depuis Blanche Bruce (1875-1881), élu après la guerre de Sécession. En comptant cette victoire, les démocrates sont parvenus lors de ces élections de mi-mandat à faire basculer huit sièges au Sénat jusque-là aux mains des républicains, comme au Kansas et au Texas jugés imprenables.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus