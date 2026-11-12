Très serrée, la course pour un siège au Sénat dans le Mississippi s'est achevée mercredi soir. Après dépouillement de 99% des bulletins, le démocrate Scott Colom a battu la républicaine sortante Cindy Hyde-Smith.

Les démocrates chipent encore un siège aux républicains

Les démocrates chipent encore un siège aux républicains

AFP Agence France-Presse

Les démocrates ont réalisé une percée spectaculaire dans le Mississippi traditionnellement conservateur en ôtant aux républicains un siège au Sénat, selon les projections de médias mercredi, Scott Colom devenant le premier sénateur noir élu dans cet État du Sud en près d'un siècle et demi.

CNN a annoncé la victoire de Scott Colom mercredi, huit jours après le scrutin, en se fondant sur 99% de bulletins dépouillés, le démocrate obtenant 49,2% des voix contre 48,7% pour sa concurrente républicaine sortante Cindy Hyde-Smith, soit seulement 4585 voix d'écart.

Premier noir depuis un siècle et demi

Il deviendra le premier sénateur démocrate du Mississippi depuis 1989. Son succès va permettre à son camp de bénéficier d'au moins 55 des 100 sièges au Sénat. Les républicains en ont obtenu 44, tandis qu'en Alaska, le dépouillement est toujours en cours, et le résultat incertain.

«Bien que ce ne soit pas le résultat pour lequel nous avons travaillé et que nous espérions, je respecte la décision des électeurs du Mississippi», a déclaré Cindy Hyde-Smith, sénatrice républicaine de 67 ans, reconnaissant sa défaite dans une vidéo publiée sur X.

Scott Colom doit devenir le premier sénateur noir de cet ancien État confédéré depuis Blanche Bruce (1875-1881), élu après la guerre de Sécession. En comptant cette victoire, les démocrates sont parvenus lors de ces élections de mi-mandat à faire basculer huit sièges au Sénat jusque-là aux mains des républicains, comme au Kansas et au Texas jugés imprenables.