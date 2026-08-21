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1,65 million de sinistrés
Des inondations en Chine font au moins 159 morts et 10 disparus

Le bilan des inondations qui ont frappé le Guangxi en Chine début juillet s'élève désormais à 159 morts et 10 disparus, selon CCTV. Plus de 1,65 million de personnes ont été touchées par ce désastre.
Publié: 07:57 heures
Une photo prise le 13 août 2026 montre la zone de stockage des eaux de crue de Nihewa, en Chine. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Xinhua
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AFP Agence France-Presse

Des inondations dévastatrices qui ont touché la région du Guangxi (sud de la Chine) début juillet ont fait 159 morts et 10 disparus, a indiqué vendredi la télévision d'Etat CCTV, alourdissant considérablement un bilan communiqué à l'époque. Les autorités rapportaient en juillet 39 morts et neuf disparus.

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CCTV cite pour source de ce nouveau bilan des «réunions» auxquelles ont assisté des journalistes à Nanning et Guigang, sans préciser s'il s'agissait de conférences des autorités ou d'autres évènements, ni expliquer pourquoi il avait fallu plusieurs semaines pour actualiser les chiffres. Le désastre a touché plus de 1,65 million de personnes dans les deux villes, ajoute CCTV.

De violentes intempéries de saison ont frappé le sud et le centre du pays en juillet. Dans le Guangxi, elles ont entraîné la rupture d'un barrage qui, à elle seule, avait fait 26 morts et sept disparus, selon des chiffres communiqués à l'époque par les autorités.

Des phénomènes météorologiques extrêmes

La Chine est fréquemment frappée par des inondations souvent destructrices du fait de sa topographie et son climat. Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.


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