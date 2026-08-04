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Nuit d'insomnie et d'inondation pour des habitants à Genève
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Travaux la nuit et la matinée:Nuit d'insomnie et d'inondation pour des habitants à Genève

«Il y a de l'eau partout!»
A Genève après l'orage, des habitants de la Jonction vivent une nuit d'inondation

Une rupture de canalisation a inondé cinq immeubles et touché 130 ménages, cette nuit à Genève. Dans la rue du Vélodrome, à Jonction, les interventions des pompiers et ouvriers ont duré jusqu’au matin.
Publié: il y a 58 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
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Inondation, eau coupée, police, pompiers et ouvriers à la tâche: à la Jonction, Mathilde n'a pas passé la meilleure des nuits.
Photo: DR
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Léo MichoudJournaliste Blick

La nuit de certains Genevois était de l’ordre de l’insomnie, et pas seulement à cause du gros orage qui a traversé la région. «Je me suis fait réveiller par le bruit d’une rivière, j’avais l’impression de me noyer. Ben c’était dans la rue en dessous de ma fenêtre», raconte Mathilde, habitante du quartier de la Jonction.

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Dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 août, une inondation a frappé son immeuble et plusieurs autres de la rue du Vélodrome. La faute à une rupture de canalisation survenue dans la rue. Toute la nuit, sous sa fenêtre, elle a assisté au ballet des policiers, des pompiers dès 1h30 du matin puis d’ouvriers vers 3h.

La rue du Vélodrome «éventrée»

«Ils ont découpé et éventré la rue à la scie circulaire», s’exclame Mathilde, qui rapporte avoir entendu, dans la bouche d’un pompier: «Ah ouais, il y a un sacré débit, le trottoir se soulève.» Ce matin, l'heure était à la revue des dégâts.

«
Garage, ascenseur, caves, buanderie… il y a de l’eau partout, dans tout le sous-sol. Elle est montée à environ 60 centimètres dans la chaufferie
Mathilde, habitante de la rue
»

«Tout est inondé, plus rien ne fonctionne et l’eau a été coupée d’environ 2h du matin à 10h30, raconte la Genevoise. Garage, ascenseur, caves, buanderie… il y a de l’eau partout, dans tout le sous-sol. Elle est montée à environ 60 centimètres dans la chaufferie.»

Les images qu’elle partage la montrent les pieds dans l’eau, tandis que des ouvriers travaillent à évacuer les litres qui se sont infiltrés à l’intérieur. «Les équipes compétentes sont mobilisées afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais», a communiqué sa régie par mail.

La faute à une conduite d’eau

Mathilde se demande si la cause de son sommeil réduit à néant est l’orage, qui a frappé durement la région genevoise la veille – à coups de grêlons et de coupures d’électricité. Mais impossible de l’affirmer, indique Christian Bernet, porte-parole des services industriels genevois (SIG).

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Cette rupture de conduite a touché cinq immeubles et 130 ménages
Christian Bernet, porte-parole des services industriels genevois (SIG)
»

Contactée, la police genevoise confirme qu’une intervention a débuté vers 1h40 dans la rue du Vélodrome. «C’est une conduite d’eau qui a pété, alors nous avons fermé la route et fait appel à une entreprise pour réparer les dégâts», indique Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale.

«Une telle rupture de conduite arrive quelques fois avec l’usure, ajoute Christian Bernet des SIG. Celle-ci a touché cinq immeubles et 130 ménages. Pour les clients, tout a été rétabli en milieu de matinée, vers 10h30.» A part les coupures de courant de la nuit d’orage, aucune autre intervention n’est à signaler du côté des services industriels.

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