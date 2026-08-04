Un orage violent fait de grêle a plongé 14'500 foyers dans le noir à Genève lundi soir. Les communes de Dardagny, Satigny et Bernex ont été touchées, des arbres tombés ayant coupé plusieurs lignes électriques.

L'orage et la grêle ont privé des milliers de Genevois d'électricité lundi

L'orage et la grêle ont privé des milliers de Genevois d'électricité lundi

Léo Michoud Journaliste Blick

A Genève, le gros orage a fait le coup de la panne. Ce lundi 3 août, peu avant 20h, au moins 14'500 maisons et bâtiments ont vu le courant être coupé, relate la RTS. Ce sont surtout les communes de Dardagny, Satigny, Avusy, Avully et Bernex qui ont dû vivre dans le noir quelques instants.

La faute à la violente cellule orageuse qui a traversé le canton dans la soirée. Interrogé par Keystone-ATS et cité par la RTS, le porte-parole des Services industriels de Genève explique que «plusieurs lignes étaient coupées en provenance de Verbois en raison de la chute d'arbres ou de branches».

Environ 10'000 foyers ont retrouvé le courant dans l'heure. Il a fallu attendre 22h12 pour que tous reviennent à la normale, rapporte Christian Bernet. Pluie, vents forts et même gros grêlons se sont abattus sur le bout du Léman, avant que l'orage ne se calme quelque peu au-dessus du lac.

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Et ce mardi soir, rebelotte? Selon MétéoSuisse, des «orages violents» sont localement possibles sur la Suisse romande en fin d'après-midi «avec d'importants cumuls de précipitations».