La Suisse connaîtra encore des températures caniculaires en début de semaine, avec jusqu'à 37 degrés par endroits. Mais un changement de temps est attendu dès mercredi, accompagné d'orages et d'une nette baisse des températures.

La météo va basculer en Suisse après un dernier coup de chaud

La météo va basculer en Suisse après un dernier coup de chaud

Mattia Jutzeler

La Suisse continue de suffoquer sous une chaleur persistante. Les rivières et les lacs affichent des niveaux exceptionnellement bas, tandis que le risque d'incendie de forêt reste au niveau d'alerte maximal dans de nombreuses régions. Un épisode caniculaire qui met le pays à rude épreuve. Et cette situation ne devrait pas s'améliorer dans l'immédiat.

Lundi, les températures dépasseront largement les 30 degrés dans une grande partie de la Suisse. Dans la région de Bâle, le mercure pourrait même atteindre 37 degrés. Sur le Plateau et en Suisse romande, des températures allant jusqu'à 34 degrés sont attendues. En montagne, des nuages convectifs se développeront au fil de la journée et pourraient évoluer en violents orages. En soirée, quelques averses localisées sont également possibles sur le Plateau.

Un rafraîchissement attendu en milieu de semaine

La semaine devrait toutefois marquer le début d'un changement. «Les températures baissent progressivement», confirme Michael Eichmann, météorologue chez Meteo News.

Mercredi, les températures devraient encore avoisiner les 30 degrés dans la plupart des régions de plaine. En revanche, le week-end s'annonce nettement plus agréable, avec des journées comprises entre 20 et 25 degrés. Seul le Tessin devrait continuer à connaître des conditions caniculaires, avec des pointes autour de 35 degrés.

Malgré cette baisse des températures, le soleil restera bien présent sur une grande partie du pays. Les averses et les orages devraient toutefois être plus fréquents que depuis le début de l'été. Selon Michael Eichmann, le risque augmentera dès mardi, surtout dans l'après-midi, avec des orages parfois violents pouvant également toucher les régions de plaine.

De la pluie possible dès jeudi

«Lundi et mardi, des rafales de vent sont également possibles à proximité des orages», prévient le météorologue. Il recommande donc de bien sécuriser les objets laissés sur les balcons, comme les pots de fleurs ou les chaises longues. Mercredi, les précipitations devraient rester essentiellement cantonnées aux régions de montagne.

Pour le reste de la semaine, la tendance devrait être similaire. «En plaine, c'est entre jeudi midi et vendredi midi que les chances de pluie seront les plus élevées», précise Michael Eichmann. Après plusieurs semaines de chaleur intense, ces précipitations pourraient offrir un répit bienvenu à une grande partie de la Suisse.