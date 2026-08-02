Face à une canicule persistante, les Suisses fuient les villes pour chercher la fraîcheur des montagnes. Aux quatre coins du pays, de nombreuses remontées mécaniques connaissent une hausse de fréquentation.

Les Suisses fuient la fournaise et prennent d’assaut les montagnes

Les Suisses fuient la fournaise et prennent d’assaut les montagnes

Martin Schmidt et Stefan Bohrer

La Suisse souffre de la canicule. Il est pratiquement impossible de se procurer des climatiseurs pour le télétravail ou pour mieux dormir. Dans les villes bétonnées, la vague de chaleur pèse comme un poids invisible sur les passants et les travailleurs. Ceux qui ont des jours de congé, ou dont le travail le permet, fuient de plus en plus souvent vers les hauteurs plutôt que vers les contrées méridionales.

Cette année encore plus que les précédentes. De nombreux chemins de fer touristiques et remontées mécaniques font état d’un afflux de visiteurs, comme le montre un coup de sonde de Blick réalisé auprès de 15 prestataires.

«La chaleur pousse les touristes suisses à affluer en masse vers la fraîcheur des montagnes», explique Katja Wildhaber, membre de la direction des remontées mécaniques de Flumserberg (SG). Jeudi, l’activité bat son plein dans cette destination touristique. La journée familiale attire environ 1500 personnes supplémentaires au Tannenboden. Ce chiffre devrait encore être multiplié pour les animations en plein air du weekend.

Un nouveau comportement

Même sans ces journées exceptionnelles, le nombre de visiteurs estival est nettement supérieur aux chiffres déjà impressionnants de l'an dernier. Jusqu’au week-end dernier, les remontées mécaniques ont encore enregistré une hausse de 15% du nombre de visiteurs.

«Chez nous, il y a tout de même largement la place», souligne Katja Wildhaber en riant. Elle ajoute que l'activité des visiteurs à la journée est très dépendante des conditions météorologiques. Certains étés, les remontées mécaniques ont plus de chance avec la météo, d’autres moins.

Le secteur a beaucoup investi dans l’activité estivale ces dernières années. Dans la région de Flumserberg, les remontées mécaniques attirent les visiteurs avec des attractions telles qu’une piste de luge et un mur d’escalade.

Arosa Lenzerheide (GR) mise sur les parcours aventure et les sports nautiques. De nombreux sites proposent désormais une offre très riche pour les adeptes du VTT.

Cet été, les températures élevées ont toutefois sensiblement modifié les habitudes de voyage des touristes, comme le souligne Suisse Tourisme. L’organisme touristique parle d’une exode des villes et des plaines, répulsé par les chaleurs suffocantes. Les destinations privilégiées sont les lieux de montagne, avec des lacs et des forêts ombragées. De plus, les vagues de chaleur entraînent des réservations très spontanées, c’est-à-dire de dernière minute.

Absence des visiteurs asiatiques

L’Engstligenalp, dans l’Oberland bernois, est une destination très prisée. La fréquentation y a augmenté de 30% par rapport à l’été dernier. La météo a surtout une influence sur le nombre de visiteurs suisses, indique le directeur général Pascal Schär. Il se réjouit également d’une augmentation du nombre de visiteurs internationaux, qui est toutefois moins liée aux conditions météorologiques favorables.

L’afflux de visiteurs suisses compense même la baisse de fréquentation asiatique pour certains sites touristiques, le conflit iranien ayant réduit le nombre de liaisons aériennes en provenance d'Asie et fait grimper les coûts de voyage.

La société Grimselwelt, qui exploite au total neuf remontées mécaniques dans le canton de Berne, en ressent notamment les effets. «Nos téléphériques de Gelmerbahn et de Reichenbachfall souffrent de l'absence de visiteurs asiatiques effectuant des vols long-courriers, mais la forte présence de touristes suisses et européens compense largement ce manque», explique Florian Spichtig. La fréquentation se maintient pour l’instant au niveau des années précédentes.

Plus on monte, plus il fait frais

Les remontées mécaniques des Préalpes de Schwyz affichent elles aussi «des chiffres nettement supérieurs à ceux de l’année dernière», a-t-il été indiqué à la demande de Blick. Les voyageurs en altitude bénéficient de températures encore plus fraîches, malgré les nombreuses journées ensoleillées, dont plus de 30 ont déjà été enregistrées cet été à Arosa et Lenzerheide (GR).

« De nombreux visiteurs décident à la dernière minute de passer un séjour à la montagne Nicole Gysi, responsable du marketing et de la communication chez Lenzerheide Marketing und Support AG »

Au 27 juillet, près de 120'000 visiteurs avaient déjà été enregistrés. «Cela représente une augmentation de 25,6% par rapport à la même période l'an dernier», indique Nicole Gysi, responsable du marketing et de la communication chez Lenzerheide Marketing und Support AG. La demande est actuellement en hausse sur tous les principaux marchés.

Le principal moteur de cette croissance reste toutefois le marché intérieur suisse. «De nombreux visiteurs décident à la dernière minute de passer un séjour à la montagne et profitent de cette vague de chaleur persistante pour faire de la randonnée, du VTT ou passer des vacances en famille dans des régions plus fraîches en altitude», explique Nicole Gysi.

Un été record est-il envisageable?

Le glacier d’Aletsch, dans le Haut-Valais, fait lui aussi partie des destinations qui promettent une agréable dose de fraîcheur. Selon les remontées mécaniques locales, la fréquentation y est actuellement supérieure de 5% à celle de l’an dernier. En Haute-Engadine, dans les Grisons, les remontées mécaniques annoncent également l’un de leurs meilleurs étés. Même constat du côté du Niesen, dans l’Oberland bernois, où l’afflux de visiteurs suisses contribue à une saison estivale réussie.

D’après les chiffres de Remontées Mécaniques Suisses, le secteur affiche actuellement des résultats supérieurs à ceux de l’an dernier, déjà très bon. Personne ne veut toutefois encore parler de records. «Le bilan de cette saison ne pourra être dressé qu’à la fin du mois d’octobre. Nous serions ravis que l’automne soit lui aussi clément sur le plan météorologique cette année», explique Katja Wildhaber, de Bergbahnen Flumserberg. Ce début d'été a malgré tout de quoi rendre les représentants de la branche optimistes.