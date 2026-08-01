Onze lieux insolites où flotte le drapeau suisse

Accroché à une falaise, flottant sur un col enneigé, suspendu sous un téléphérique ou planté au milieu des flots: le drapeau suisse ne manque pas d’audace. Onze lieux insolites où la croix blanche s’affiche, été comme hiver, toute l’année ou pour la Fête nationale.

Isabelle Jaccaud

1 Fribourg

Entrez, c’est tout vert

Au-dessus du Jaun, dans la verte Gruyère, le Chalet du Soldat, bâti en 1945, propose une halte bienvenue lors du tour des Gastlosen ou comme but de promenade gourmande. On y accède à pied en été ou en raquettes en hiver. Comment s’assurer que l’établissement est ouvert? Il suffit de jeter un œil au drapeau, qui est hissé quand le Chalet est prêt à accueillir des hôtes.

INFOS PRATIQUES

Où: Chalet du Soldat, accès via Jaun, en télésiège et puis 50 min de marche

Le bon plan: on craque pour les macaronis du chalet, accompagnés d’une meringue et de crème double.

chaletdusoldat.ch

2 Neuchâtel

Pour les amateurs d’art et d’histoire

C’est Fritz Müller, sellier-tapissier du village de Môtiers, qui a planté ce drapeau pour la première fois en 1965, d’abord au sol, à Roche Blanche, avant de le suspendre contre une falaise grâce à une paroi métallique en 1989. Depuis, cet emblème géant de 10 mètres sur 10 domine Môtiers, véritable repère du Val-de-Travers.

Il a déjà subi quelques aventures: une fée verte s’était invitée sur l’étendard lors de la libéralisation de l’absinthe, une autre lors de la fusion des communes du Vallon. Aujourd’hui, il a retrouvé tout son éclat, après une déchirure. Le remettre en place a nécessité des grimpeurs chevronnés pour fixer les 150 kilos dans la paroi. Cet été, des dizaines de milliers de visiteurs l’apercevront en levant les yeux durant Art Môtiers, l’expo de sculptures en plein air alliant art contemporain et nature.

INFOS PRATIQUES

Où: dans les falaises au-dessus de Môtiers

Le bon plan: cette année, la célébration régionale de la Fête nationale aura lieu à Môtiers, avec musique, discours, guinguettes et feux d’artifice le 31 juillet dès 17 h 30.

artmotiers.ch

3 Valais

Ce drapeau-là, il faut le mériter! Fixé à même la paroi verticale du Daubenhorn, au-dessus de Loèche-les-Bains, il marque l’une des étapes de la plus longue via ferrata de Suisse: 9 km, 1158 m de dénivelé, niveau K5 (extrêmement difficile). Compter huit heures pour en venir à bout.

Inaugurée en 1998, la via ferrata du Daubenhorn réserve des passages mémorables: une grotte naturelle de 100 mètres traversée en pleine paroi, dans la-quelle les avalanches dévalent en hiver, et 216 mètres d’échelles verticales fixées dans la roche escarpée. Le panorama sur les Alpes valaisannes est à la hauteur de l’effort.

INFOS PRATIQUES

Où: au-dessus de Loèche-les-Bains, au Daubenhorn (2941 m), à 30 min du col de la Gemmi

Le bon plan: enchaîner l’effort avec un bain bien mérité aux thermes de Loèche-les-Bains.

www.viaferrata-leukerbad.ch

4 Vaud et Genève

L’exception rectangulaire

Le drapeau suisse est l’un des rares au monde – avec celui du Vatican – à être strictement carré. L’exception? Le pavillon officiel de la marine marchande suisse, lui, est rectangulaire. Adapté aux standards de la navigation, il flotte ainsi plus efficacement au vent et offre une meilleure visibilité. C’est lui que l’on aperçoit à l’arrière de tous les bateaux de la CGN, sur le Léman.

Pour le 1er Août, la compagnie propose deux façons de célébrer la Fête nationale sur l’eau: une croisière Soirée au large, pour admirer depuis le lac les feux patriotiques des communes riveraines, comme Versoix, qui a conservé cette tradition, ou une croisière de jour Lunch sur le lac. Plusieurs horaires disponibles samedi 1er Août.

INFOS PRATIQUES

Où: sur le Léman, départ depuis différents embarcadères

Le bon plan: réserver au plus vite, les croisières du 1er Août affichent vite complet.

www.cgn.ch

5 Berne et Obwald

Sous la cabine ronde, le drapeau

A bord du Titlis Rotair, le regard ne sait plus où se poser: parois rocheuses déchiquetées, crevasses vertigineuses, champs de neige. La cabine effectue une rotation complète pendant la montée, offrant un panorama à 360 degrés sur les Alpes.

Mais sous la cabine ronde, un détail attire l’œil: un drapeau suisse peint à même la structure, suspendu entre ciel et glace à plus de 3000 mètres d’altitude. Le Titlis Rotair, premier téléphérique rotatif au monde depuis 1992, s’enrichit d’une nouvelle station sommitale: la Titlis Tower, signée par les architectes bâlois Herzog & de Meuron, qui vient d’ouvrir ses portes en juin.

INFOS PRATIQUES

Où: départ depuis Engelberg

Le bon plan: attention, fermeture pour révision du 17 août au 11 décembre 2026.

www.titlis.ch

6 Berne

Le plus vertigineux

A 3454 m d’altitude, c’est sans aucun doute le drapeau le plus haut perché, au Jungfraujoch. Sur la terrasse du «Top of Europe», la tradition veut que les visiteurs de tous les pays se photographient devant la bannière suisse, sur fond de glaciers et sommets enneigés. Souvent, les touristes internationaux apportent leur propre fanion pour poser. Une joyeuse ambiance règne dans ce lieu où la vue panoramique est stupéfiante.

INFOS PRATIQUES

Où: au Jungfraujoch, atteignable en train

Le bon plan: se munir de bonnes chaussures pour les dix minutes de marche sur la neige jusqu’au drapeau.

www.jungfrau.ch

7 Uri

L’homme qui arrête les trains

Chaque jour d’avril à octobre, à 11 h 10 et à 14 h 30 précises, Xaver Andermatt sort devant sa maison et agite un grand drapeau suisse. Son jardin est situé entre les voies ferrées des deuxième et troisième niveaux de la célèbre ligne du Gotthard, à Wassen, à quelques mètres du passage du Gotthard Panorama Express.

Tout a commencé en 2018, pour saluer un conducteur partant à la retraite. Depuis, le rituel est devenu immuable. Les voyageurs sont souvent surpris par cet homme et sa compagne saluant joyeusement à l’aide de leur drapeau. Les trains ralentissent, les passagers sourient, répondent d’un signe de la main et filment la scène. C’est l’objectif de Xaver: surprendre, détendre et mettre un sourire sur les visages. Une minute de communion avec le monde, du pur plaisir!

INFOS PRATIQUES

Où: à Wassen, sur la ligne du Gotthard Panorama Express, reliant Arth-Goldau à Lugano

Le bon plan: admirer l’église de Wassen sous trois angles grâce aux tunnels demi-hélicoïdaux.

www.gotthard-panorama-express.ch

8 Uri

Sur la prairie mythique du Grütli

C’est ici, selon la légende, que les représentants des trois cantons primitifs se sont réunis en 1291 pour prêter le serment du Grütli. Cette prairie dominant le lac des Quatre-Cantons est surnommée le «berceau de la Confédération». En 1859, des écoliers ont collecté l’argent nécessaire à son achat, pour l’offrir à la Confédération, à une condition: ne jamais rien y bâtir.

Le Grütli est naturellement au cœur de la Fête nationale – comme il l’a été dans les moments les plus graves de l’histoire: lorsque le général Guisan a regroupé tous les officiers supérieurs de l’armée en juillet 1940. Cette année, la célébration comprendra un discours de Guy Parmelin, des concerts et danses folkloriques. Les inscriptions sont closes, mais le drapeau suisse trône sur la prairie tous les jours de l’année.

INFOS PRATIQUES

Où: accessible en bateau depuis Brunnen ou à pied par un sentier escarpé depuis Seelisberg

Le bon plan: chaque mercredi jusqu’au 26 août, concert de cor des Alpes avec lanceurs de drapeaux.

ruetli.ch

9 Lucerne

Le plus grand de Suisse centrale

Chaque été, une vingtaine de bénévoles s’attellent à une tâche hors norme: hisser un drapeau suisse de 31 × 31 mètres sur les parois rocheuses du Rigi, au-dessus de Vitznau. L’opération dure une journée entière et nécessite 300 mètres de câbles d’acier et 200 ancres forées dans la roche.

Le résultat: 750 kg de tissu plastique perméable à l’air – conçu pour résister aux rafales et aux écarts de température – visible à des kilomètres à la ronde depuis le lac des Quatre-Cantons. De fin juin à début septembre, le drapeau devient l’une des cibles favorites des photographes de passage sur le lac ou sur les sentiers du Rigi.

INFOS PRATIQUES

Où: sur le Rigi, au-dessus de Vitznau

Le bon plan: prendre le bateau à Lucerne, direction Vitznau, puis monter au Rigi en train à crémaillère.

www.weggis-vitznau.ch

10 Schaffhouse

Au milieu des flots

Les chutes du Rhin à Neuhausen sont les plus grandes chutes d’eau d’Europe et l’un des cadres les plus impressionnants pour célébrer la Fête nationale. Un drapeau suisse y flotte en permanence sur le rocher central, accessible en bateau: une image iconique, suspendue au-dessus des flots.

Depuis 1966, un immense feu d’artifice est organisé chaque année, attirant près de 10 000 spectateurs. Le 31 juillet, dès 21 h 45, bouquets de feux d’artifice et effets de lumière transforment ce site naturel grandiose en un événement inoubliable. L’affluence est massive: mieux vaut arriver tôt et privilégier les transports publics.

INFOS PRATIQUES

Où: Neuhausen, près de Schaffhouse

Le bon plan: cette année, des démonstrations aériennes de l’armée suisse ouvriront la soirée dès 20 h.

rheinfall.ch

11 Schwytz

Un musée unique

C’est à Schwytz que bat le cœur historique de la Confédération. Le Musée des chartes fédérales conserve la célèbre charte de 1291, longtemps considérée comme l’acte fondateur de la Suisse, et retrace l’histoire de l’ancienne Confédération à travers documents originaux et mythes fondateurs.

Le musée abrite une impressionnante collection de drapeaux, permettant de suivre l’évolution parallèle de la croix suisse et de la croix schwytzoise, deux emblèmes proches, mais distincts. Parmi les pièces phares: le drapeau de la République helvétique, tricolore, et un ancien étendard arborant la croix confédérale. Une visite idéale pour comprendre d’où vient cet étendard rouge à croix blanche qui flottera partout le 1er Août.

INFOS PRATIQUES

Où: Schwytz, Musée des chartes fédérales

Le bon plan: le jour de la Fête nationale, l’entrée au musée est gratuite!

www.bundesbrief.ch