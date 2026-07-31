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Des orages à venir
La pluie va enfin faire son (bref) retour en Suisse romande

La chaleur et la sécheresse persistantes éprouvent la population comme la nature. La pluie tant attendue devrait enfin apporter un peu de fraîcheur ces prochains jours, même si ce répit s’annonce de courte durée.
Publié: il y a 30 minutes
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Après plusieurs jours à 35 degrés, les prévisions météorologiques annoncent de la pluie pour ce week-end.
Photo: PIUS KOLLER
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Angela Rosser

La canicule maintient la Suisse et l’Europe sous pression. Il devient de plus en plus difficile d’échapper à la chaleur. Une dixième glace ne suffit plus, et le ventilateur de poche finit par rendre l’âme.

Les nuits n’apportent elles non plus guère de répit. La chaleur perturbe le sommeil, tandis que la nature souffre de la sécheresse persistante. Les champs se dessèchent, des poissons meurent dans des eaux devenues trop chaudes et les animaux sauvages peinent à trouver de quoi boire.

Des orages ce week-end

Selon MeteoNews, le temps restera «typiquement estival» ces prochains jours. Le service météorologique prévoit toutefois «de temps à autre des orages». Vendredi a commencé sous le soleil, avec des températures comprises entre 32 et 35 degrés. Dès l’après-midi, des averses et des orages parfois violents remonteront toutefois depuis le sud-ouest. De fortes rafales de vent sont également attendues.

La situation restera similaire samedi. Le soleil alternera avec quelques passages nuageux, tandis que des averses et des orages isolés pourront éclater, notamment dans le Valais et le Jura-Nord vaudois. Les températures deviendront néanmoins un peu plus supportables en début de journée, avec environ 18 degrés au réveil. 

Besoin de chaque goutte

Le week-end s’achèvera dimanche sous un temps généralement ensoleillé et chaud. Quelques averses et orages pourront néanmoins éclater par endroits et apporter un peu de fraîcheur.

La semaine prochaine, les conditions resteront propices aux activités en plein air, à condition de garder un œil sur le ciel. Malgré des températures qui atteindront encore 33 à 34 degrés, des averses ponctuelles et de violentes rafales de vent resteront possibles.

Il est encore trop tôt pour savoir si les précipitations annoncées suffiront à relever le niveau des lacs et à humidifier durablement les sols. Les services météorologiques suisses s’accordent toutefois sur un point. La nature a actuellement besoin de chaque goutte.

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