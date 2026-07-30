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100 communes en détresse
Le nord de l'Italie est terrifié par le manque d'eau

Le nord de l'Italie est en crise: l'alerte sécheresse du bassin du Pô atteint son niveau maximal. Avec des lacs vidés et des cultures menacées, plus de 100 communes peinent à assurer l'approvisionnement en eau potable.
Publié: il y a 23 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
Le nord de l'Italie est en crise: l'alerte sécheresse du bassin du Pô atteint son niveau maximal.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Les autorités italiennes ont relevé jeudi à «élevé» le niveau d'alerte sécheresse dans le bassin du Pô, le principal fleuve du pays, face à l'aggravation de la situation et à des prévisions météorologiques défavorables.

Plus de 100 communes du Piémont et de Lombardie, régions du nord de la péninsule, connaissent déjà des difficultés d'approvisionnement, certaines ayant recours à des camions-citernes pour alimenter les réservoirs des réseaux d'eau potable, a indiqué l'autorité du fleuve Pô (ADBPO) dans un communiqué.

Au pied des Alpes, le lac Majeur et le lac de Côme ont vu leur taux de remplissage reculer respectivement de 7% et 6% sur une semaine, selon l'ADBPO, après avoir contribué à irriguer les champs de toute la vallée asséchée avec l'eau amassée durant l'hiver. Les difficultés sont lourdes dans le Piémont (nord-ouest), la Lombardie (nord) et la Vénétie (nord-est).

L'été est arrivé trop tôt dans ces régions du nord de l'Italie, comme dans une grande partie de l'Europe. Après un printemps sec, les mois de juin et de juillet ont connu des records de chaleur qui ont fait fondre les réserves de neige.

«Ne nous faisons pas d'illusions»

20 bassins hydrographiques de la région, où une nouvelle vague de chaleur est prévue à partir de vendredi, ont déjà obtenu la permission de déroger aux flux minimaux des cours d'eau, pour éviter une sécheresse destructrice semblable à celle de 2022, mais avec de potentielles conséquences pour l'environnement.

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«Ne nous faisons pas d'illusions: les orages estivaux ne peuvent pas constituer la solution à des problèmes structurels», a prévenu le secrétaire général de l'ADBPO, Alessandro Delpiano, dans le communiqué.

«Par rapport à il y a dix jours, malgré les précipitations enregistrées, nous avons moins d'eau dans les lacs et dans les cours d'eau, alors que les besoins en irrigation demeurent importants pour plusieurs cultures, à commencer par le riz», a-t-il souligné.

La vague de chaleur qui s'est abattue sur l'Europe aurait été quasiment impossible au mois de juin sans le changement climatique, selon les climatologues du World Weather Attribution.

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