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Les infractions se multiplient
Les interdictions de faire du feu largement ignorées en Suisse

Malgré l'interdiction de faire du feu en raison de la sécheresse, les infractions se multiplient. Dans le canton de Saint-Gall, la police a déjà recensé une quarantaine de cas en une dizaine de jours.
Publié: 05:48 heures
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Dans de nombreuses régions de Suisse, une interdiction totale de faire du feu est en vigueur en raison de la sécheresse.
Photo: keystone-sda.ch
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Mattia Jutzeler

En raison de la sécheresse persistante, une interdiction générale de faire du feu est en vigueur dans une grande partie de la Suisse. Une mesure que tout le monde ne respecte pas. Dans le canton de Saint-Gall, la police cantonale a déjà enregistré une quarantaine d'infractions depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction, il y a une dizaine de jours.

Dans un communiqué, les autorités indiquent avoir constaté à plusieurs reprises des feux allumés en plein air ou en forêt, ainsi que l'utilisation de barbecues au charbon de bois et de braseros sur l'ensemble du territoire cantonal.

Une femme dénoncée

Une femme de 47 ans a notamment été dénoncée après que le feu qu'elle avait allumé s'est propagé de manière incontrôlée dans une forêt de Niederwil (SG). Les pompiers ont dû intervenir pour empêcher les flammes de se propager.

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Rien que dans la ville de Saint-Gall, la police municipale a déposé six plaintes ce week-end pour non-respect de l'interdiction de faire du feu et de tirer des feux d'artifice. Deux autres personnes, qui avaient déjà préparé un foyer sans encore l'allumer, ont reçu un avertissement.

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