La semaine prochaine, une chaleur éreintante sera de nouveau au rendez-vous. Les températures dépasseront les 35 degrés en Suisse romande. Un retour du chaud qui s'explique par l'installation d'un anticyclone stable.

La semaine prochaine, une vague de chaleur frappera la Suisse de plein fouet

La semaine prochaine, une vague de chaleur frappera la Suisse de plein fouet

Janine Enderli

La période allant du 23 juillet au 23 août contient généralement les semaines les plus chaudes de l'année. Et cette cuvée 2026 ne devrait pas faire exception, malgré les deux vagues de chaleur précoces qui se déjà sont abattues sur le pays cet été.

Certes, les pics caniculaires ont été suivi par des températures plutôt modérées cet été. Mais à compter de la semaine prochaine, le mercure devrait grimper considérablement. «Nous allons à nouveau connaître des températures supérieures à 35 degrés», résume Quirin Beck de «Meteo News».

«Certains modèles météorologiques, comme le GFS américain, prévoient près de 40 degrés dans le nord vers le 1er août. Dans la région de Bâle, on prévoit même 41 degrés ce jour-là», peut-on lire sur le blog de Meteo News consacré à ce sujet. Il s'agirait alors d'un record absolu de température en Suisse.

«Il va faire vraiment chaud»

Dès mercredi, la température atteindra 35 degrés à Genève, selon MétéoSuisse. A son pic, le gradient devrait s'arrêter à 36 degrés dans la cité de Calvin. Les chaleurs seront plus clémentes à Lausanne, Fribourg et Neuchâtel, où les thermomètres ne dépasseront pas les 33 degrés.

Les températures seront donc plus extrêmes dans le nord du pays. «Dans tous les cas, il fera à nouveau très chaud dans la seconde moitié de la semaine prochaine. Selon la plupart des modèles météorologiques, la canicule devrait ensuite perdurer longtemps», peut-on lire sur Meteo News.

Stabilisation d'un anticyclone stable

Bien que juillet et août soient souvent les mois les plus chauds de l’année dans l’hémisphère nord, les périodes de forte chaleur peuvent varier d’une année à l’autre. Les journées entre le 23 juillet et le 23 août redeviennent alors nettement plus courtes, expliquent les experts.

D'un point de vue statistique, les journées les plus chaudes de l'année se situent néanmoins souvent dans cette période. Cela s'explique d'une part par le fait que la surface terrestre se réchauffe très lentement en raison de son inertie et, d'autre part, par l'installation fréquente d'un anticyclone stable à cette période.