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Après des orages ce week-end
Une nouvelle vague de chaleur va s'installer sur la Suisse

Après un bref rafraîchissement ce week-end, la Suisse devrait connaître à nouveau une période d'anticyclone à partir de lundi. Des températures supérieures à 30 degrés et une sécheresse persistante pourraient particulièrement affecter le Valais et le Tessin.
Publié: il y a 29 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
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La prochaine vague de chaleur arrivera dès la semaine prochaine. Il fera particulièrement chaud dans les régions de basse altitude.
Photo: Sreenshot / Search
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Wiebke Köhne

La Suisse avait grand besoin de ce répit: ces derniers jours, le temps s'est montré agréablement estival, loin de ses excès des semaines précédentes. Selon Michael Eichmann de MeteoNews, cela devrait durer au moins jusqu'à la fin de la semaine. «Jusqu’à vendredi inclus, le temps restera généralement ensoleillé avec des températures comprises entre 26 et 29 degrés», affirme le météorologue à Blick. La prochaine vague de chaleur est toutefois déjà en route – mais d’ici là, le pays devrait connaître un passage pluvieux.

Samedi, les thermomètres grimperont à nouveau jusqu’à 30 à 32 degrés dans de nombreuses régions. Mais à partir des Alpes et du Jura, le risque de pluie et d’orages augmentera nettement dans la soirée. Sur le Plateau également, de violents orages sont possibles le long des montagnes. Dès dimanche, le temps instable se poursuivra, avec des averses ponctuelles sur le Plateau et plus fréquentes en montagne.

Le bref rafraîchissement du week-end ne durera pas

Les températures devraient aussi redescendre dimanche à une température agréable de 25 degrés. Selon Michael Eichmann, ce bref intermède météorologique n’apportera toutefois aucun soulagement face à la sécheresse. «D’une part, les précipitations sont trop faibles; d’autre part, elles sont trop intenses pendant les orages, ce qui fait qu’une grande partie de l’eau s’écoule en surface.»

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Alors que quelques gouttes restent possibles le long des reliefs jusqu’à mardi, le soleil fera son grand retour sur le reste de la Suisse dès lundi. Il est encore trop tôt pour établir des prévisions précises concernant les températures. Ce qui est clair, c’est qu’une nouvelle phase d’anticyclone s’annonce. Selon Michael Eichmann, il est «assez probable» qu’il s’agisse d’un anticyclone dit «bloqué». Ces phénomènes s'installent comme un dôme de chaleur au-dessus d'une région et y maintiennent des températures élevées sur la durée.

La semaine prochaine sera donc marquée par un temps stable, des températures élevées et la sécheresse. Selon Michael Eichmann, ce sont les régions habituelles qui vont le plus souffrir de la chaleur: le Valais central, la région lémanique, Bâle et le Tessin. A l’approche du 1er Août, il ne faut donc pas s'attendre à un assouplissement des interdictions cantonales de faire du feu décrétées en raison du risque d'incendie de forêt.

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