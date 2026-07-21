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Le Club alpin suisse met en garde
La chaleur rend la haute montagne extrêmement dangereuse

Le Club alpin suisse (CAS) met en garde contre les dangers accrus en haute montagne. Glaciers dégarnis et chutes de pierres rendent certaines ascensions, comme celle du Cervin, risquées cet été. Vigilance recommandée.
Publié: il y a 16 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
Le Club alpin suisse appelle à la plus grande prudence face aux fortes chaleurs en altitude.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Les conditions en haute montagne ont été largement impactées par la chaleur persistante de ces dernières semaines. Le Club alpin suisse (CAS) recommande aux adeptes des sports en montagne de planifier scrupuleusement leur course et de s'informer sur les conditions du moment.

Glaciers dégarnis, zones crevassées à découvert, chemins d'accès modifiés: les conséquences de l'hiver peu enneigé, du printemps très chaud et des épisodes de forte chaleur répétés sont nombreuses en altitude. «Certaines ascensions sont donc actuellement déconseillées», rappelle le CAS dans un communiqué mardi.

Chutes de pierres et passages dangereux

Le risque de chutes de pierres augmente lui aussi dans certains secteurs, et d'autres régions peuvent devenir instables. Dans ces conditions, plusieurs professionnels de la montagne ont par exemple appelé à renoncer à l'ascension du Cervin ces dernières semaines.

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Les passages dangereux connus et les conditions inhabituelles sont recensés dans le Portail du Club alpin suisse, où les informations sont régulièrement actualisées, notamment sur la base de comptes-rendus de courses. Le CAS formule, en outre, les recommandations suivantes:

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