Deux alpinistes tchèques ont été tués et un blessé dans une chute de pierres mercredi au Mont-Blanc. Leur cordée, menée par un guide, a dévissé dans le dangereux couloir du Goûter vers 2h30.

AFP Agence France-Presse

Deux alpinistes de nationalité tchèque ont été tués par une chute de pierres survenue dans la nuit de mardi à mercredi sur le Mont-Blanc, ont indiqué les secours mercredi. Leur cordée, composée de trois personnes, se trouvait vers 02H30 du matin dans le couloir du Goûter, sur la voie normale du Mont-Blanc, lorsqu'elle a dévissé en raison d'une chute de pierres, a indiqué le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix.

Les trois alpinistes étaient «un guide et deux clients», selon les gendarmes. Le troisième, légèrement blessé, a été évacué à l'hôpital, a-t-on précisé. Le couloir du Goûter, parfois surnommé «couloir de la mort», est considéré comme l'une des zones les plus dangereuses de la voie classique d'accès au Mont-Blanc en raison des chutes de pierres.

La préfecture de Haute-Savoie a mis en garde vendredi contre le risque de chutes de pierres lors des sorties en montagne en raison de la chaleur, qui accélère «la fonte des neiges résiduelles, des glaciers et du permafrost» et «favorise le détachement de blocs de pierre, parfois de manière soudaine et imprévisible».

«Ce phénomène (...) peut survenir sans signe avant-coureur, y compris sur des itinéraires habituellement fréquentés et considérés comme sûrs», y compris «les sentiers de randonnée situés en contrebas de zones instables», souligne-t-elle.