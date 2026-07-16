L'application swisstopo se modernise!

L'application swisstopo intègre de nouveaux points de repère comme les chutes du Rhin ou le Piz Bernina. L'Office fédéral de la topographie l'annonce ce jeudi pour une meilleure orientation en Suisse.

ATS Agence télégraphique suisse

L'application de cartes swisstopo s'enrichit de nouveaux points de repère. Cela permettra aux usagers de mieux s'orienter, même dans un environnement inconnu, annonce jeudi l'Office fédéral de la topographie. Les points de repère mettent en évidence des éléments marquants et facilement reconnaissables sur le terrain. Il s’agit par exemple de sommets de montagnes, de bâtiments remarquables ou de sites naturels renommés.

Grâce à leur représentation simplifiée et caractéristique, ces éléments sont plus faciles à reconnaître dans l’environnement réel. Des points de repère tels que les chutes du Rhin, la cathédrale de Berne ou le Piz Bernina facilitent notamment l’orientation spatiale et la localisation de sa position dans des régions inconnues.

swisstopo propose également une fonction de recherche en plusieurs langues permettant de saisir «Genf» ou «Genève» avec le même résultat. Des indications de lieux approximatives, comme «Pizzo Zucchero» pour «Al Pizz Zücru» seront reconnues de manière fiable, souligne l'office. Lancée en juillet 2020, l'application a été téléchargée 4 millions de fois. Durant les week-ends de beau temps, elle est consultée plus de 300'000 fois par jour.