Malgré les orages, la sécheresse reste alarmante en Suisse et en Europe. Le météorologue Quirin Beck met en garde: aucune accalmie n'est en vue. Les fortes précipitations n'apportent absolument rien.

Pourquoi l'intermède orageux à venir ne servira à rien

Pourquoi l'intermède orageux à venir ne servira à rien

La sécheresse ne cesse de s'aggraver

Janine Enderli

Les quelques orages et averses prévues pour ce week-end ont fait naître l'espoir d'une accalmie face à la sécheresse. Mais ce n’est qu’une illusion: pour des sols asséchés, ces pluies intenses et de courte durée ne représentent qu’une goutte d'eau dans la mer.

La situation reste préoccupante. En Suisse comme dans une grande partie de l’Europe, la sécheresse reste marquée, et les orages locaux du week-end n’y changeront presque rien. «Les précipitations sont globalement trop faibles. Lorsqu’elles se manifestent sous forme d’orages, elles sont souvent si intenses qu’une grande partie de l’eau s’écoule en surface», explique Quirin Beck, météorologue chez Meteo News, à Blick.

«Aucune amélioration n’est en vue»

Et pour cause: en raison de la sécheresse prolongée, les sols sont devenus particulièrement compacts et durs. Lorsque d'importantes quantités d'eau s'y déversent brutalement, la terre est incapable d'absorber le liquide, qui finit par s'écouler en surface.

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La situation en Suisse et en Europe est précaire. «Aucune amélioration n’est en vue», explique Quirin Beck. «Au cours des prochaines semaines, il n’y aura pratiquement pas de précipitations; tout au plus, quelques orages de chaleur isolés sont possibles en montagne.»

Qu'est-ce qui pourrait changer la donne?

Alors, de quel type de pluie avons-nous vraiment besoin en période de sécheresse? Quirin Beck passe en revue les différents types de précipitations et dévoile celles qui sont réellement efficaces pour désaltérer la terre.

1 La pluie continue (pluie stratiforme)

C'est précisément ce qui manque de plus en plus : une pluie douce, régulière et généralisée, capable de s'infiltrer en profondeur. «S’il pleut un peu de manière régulière pendant plusieurs jours d’affilée, la couche supérieure est humidifiée. L’eau parvient alors sans difficulté à atteindre les couches plus profondes», explique Quirin Beck. Mais ce type de temps se fait extrêmement rare cet été.

«En raison des températures élevées et des vagues de chaleur, il y a beaucoup plus d’énergie dans l'atmosphère. Les précipitations sont donc plus courtes et plus intenses.»

2 La pluie intense (pluie diluvienne)

Il s’agit des averses typiques que l’on observe lors des orages. Elles sont fortes et violentes. Souvent, d’importantes quantités d'eau s’accumulent en quelques minutes. Lorsque les sols sont secs, elles restent à la surface avant de s’écouler.

3 La pluie frontale

Lors des pluies frontales, différentes masses d’air se rencontrent. Celles-ci présentent des températures différentes. L’air chaud, plus léger, est alors poussé vers le haut, se refroidit et la vapeur d’eau qu’il contient se condense pour former des nuages de pluie. Ces précipitations sont généralement durables et peu intenses. Il existe toutefois des exceptions, notamment lors du passage d'un front froid: la frontière entre les masses d'air y est plus marquée, ce qui peut provoquer des averses brèves mais soutenues.

4 La pluie orographique (ou de relief)

Ce phénomène se produit lorsque de l'air humide est poussé contre une chaîne de montagnes et s'élève le long des reliefs. En montant, l'air se refroidit, générant des nuages et des précipitations. A l'inverse, les régions situées derrière la montagne restent généralement plus sèches.

5 La pluie de convection

Provoquée par un fort ensoleillement et la remontée d'air chaud, la pluie de convection est le plus souvent brève, intense et très fréquemment accompagnée d'orages.