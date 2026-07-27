Après une brève accalmie, la vague de chaleur va reprendre ses quartiers dès mardi. La journée de jeudi s'annonce particulièrement chaude, avec un possible pic à 37 degrés.

Ne vous laissez pas berner par la pluie, la vague de chaleur revient au galop!

Ne vous laissez pas berner par la pluie, la vague de chaleur revient au galop!

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Les pluies du week-end n'auront été qu'une accalmie de courte durée. D'après MétéoSuisse, une nouvelle vague de chaleur s'apprête en effet à déferler sur le pays.

La journée de lundi sera sans doute la dernière à bénéficier d'une certaine fraîcheur. A Genève, à Neuchâtel ou encore à Sion, le mercure n'excédera pas les 29 degrés. A Lausanne, il atteindra 28 degrés au maximum. Avec respectivement 26 et 27 degrés au pic de la journée, Fribourg et Delémont jouiront des températures les plus douces de Suisse romande. Des averses pourraient néanmoins survenir dans les deux villes.

Le temps changera radicalement dès mardi avec l'installation d'un soleil largement dominant sur toute la Suisse romande. Les températures repartiront nettement à la hausse. Les maximales atteindront 32 degrés à Genève et à Sion, 31 degrés à Neuchâtel et 30 degrés à Lausanne et Delémont. Fribourg, avec ses 29 degrés, restera la ville la plus tempérée de Suisse romande.

Des orages samedi?

Mercredi, la chaleur franchira un nouveau cap sous un ciel toujours parfaitement dégagé. Genève sera la ville la plus chaude de Suisse romande avec une maximale de 36 degrés. Le mercure atteindra 35 degrés à Neuchâtel, 34 degrés à Lausanne, à Sion et à Delémont, alors que Fribourg connaîtra une chaleur nettement plus marquée avec un pic à 33 degrés.

Jeudi pourrait bien être la journée la plus chaude de la semaine. Genève pourrait suffoquer sous 37 degrés, un record pour la semaine, tandis que les maximales pourraient atteindre 36 degrés à Sion, 35 degrés à Neuchâtel et à Delémont, et 34 degrés à Lausanne et à Fribourg. Sous un soleil toujours omniprésent, la chaleur restera particulièrement intense sur l'ensemble des plaines romandes.

Pour la fin de semaine, les premiers scénarios laissent entrevoir un léger recul des températures dès vendredi. Une dégradation orageuse pourrait ensuite concerner certaines régions samedi. Cette évolution demande toutefois encore à être confirmée.