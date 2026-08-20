DE
FR

Evacuations dans les Grisons
Le Val Calanca coupé du monde après des coulées de boue

Le Val Calanca dans les Grisons est coupé du monde jeudi après plusieurs coulées de boue ayant enseveli la route principale. Les autorités ont évacué les habitants des zones menacées alors que d’autres orages violents sont attendus ce soir, selon MétéoSuisse.
Publié: il y a 6 minutes
Le Val Calanca est désormais coupé du monde. (Image d'illustration)
Photo: Switzerland Tourism - BAFU
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Val Calanca, dans les Grisons, est coupé du reste du réseau routier à partir de la bifurcation vers Castaneda. Plusieurs coulées de boue ont enseveli la route, qui restera fermée au moins jusqu'à vendredi midi.

Castaneda reste accessible en voiture, a expliqué un porte-parole de la police cantonale des Grisons à l'agence de presse Keystone-ATS. Cependant, la route est barrée à partir de la bifurcation.

Route cantonale aussi fermée

Pour des raisons de sécurité, la route cantonale entre Piani di Verdabbio et Lostallo est également fermée, a indiqué jeudi soir la police cantonale des Grisons. En collaboration avec les communes, elle a informé et évacué les habitants des zones les plus menacées.

La police cantonale a annoncé qu’elle communiquerait de plus amples informations vendredi midi. Jeudi soir, d’autres orages violents sont attendus dans le sud de la Suisse, selon MétéoSuisse. Outre le Tessin, une alerte orage de niveau 3 est également en vigueur dans le Val Calanca, dans les Grisons.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Présenté par
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Top 20 des destinations
Découvrez l’Allemagne en train
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Présenté par
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Dans ces métiers, c'est l'humain qui fait la différence
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus