Le Val Calanca dans les Grisons est coupé du monde jeudi après plusieurs coulées de boue ayant enseveli la route principale. Les autorités ont évacué les habitants des zones menacées alors que d’autres orages violents sont attendus ce soir, selon MétéoSuisse.

Le Val Calanca coupé du monde après des coulées de boue

Le Val Calanca coupé du monde après des coulées de boue

ATS Agence télégraphique suisse

Le Val Calanca, dans les Grisons, est coupé du reste du réseau routier à partir de la bifurcation vers Castaneda. Plusieurs coulées de boue ont enseveli la route, qui restera fermée au moins jusqu'à vendredi midi.

Castaneda reste accessible en voiture, a expliqué un porte-parole de la police cantonale des Grisons à l'agence de presse Keystone-ATS. Cependant, la route est barrée à partir de la bifurcation.

Route cantonale aussi fermée

Pour des raisons de sécurité, la route cantonale entre Piani di Verdabbio et Lostallo est également fermée, a indiqué jeudi soir la police cantonale des Grisons. En collaboration avec les communes, elle a informé et évacué les habitants des zones les plus menacées.

La police cantonale a annoncé qu’elle communiquerait de plus amples informations vendredi midi. Jeudi soir, d’autres orages violents sont attendus dans le sud de la Suisse, selon MétéoSuisse. Outre le Tessin, une alerte orage de niveau 3 est également en vigueur dans le Val Calanca, dans les Grisons.