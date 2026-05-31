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Sur fond de guerre au Moyen-Orient
A Malte, le Parti travailliste remporte un 4e mandat

Le parti travailliste du Premier ministre Robert Abela remporte les législatives anticipées à Malte. Cette victoire lui offre un quatrième mandat historique à la tête du gouvernement maltais.
Publié: 13:14 heures
Le Premier ministre travailliste a axé sa campagne sur le bilan économique de son parti depuis 2013, promettant la stabilité.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le parti du Premier ministre maltais Robert Abela est arrivé en tête des législatives, selon des résultats préliminaires. Il offre un quatrième mandat historique au gouvernement travailliste, qui avait convoqué ce scrutin en raison des incertitudes géopolitiques.

Des feux d'artifice ont été tirés sur l'île méditerranéenne et des partisans travaillistes en liesse, vêtus de rouge, la couleur du parti, scandaient «quatre fois!» après que les responsables du centre de dépouillement de Naxxar ont annoncé que les résultats préliminaires donnaient la victoire au parti au pouvoir.

«Je vote travailliste depuis que je suis toute petite, je suis ravie qu'ils aient marqué l'histoire», a déclaré à l'AFP Margaret Camilleri, 73 ans, tandis que des supporters du parti de gauche passaient en camion, des haut-parleurs diffusant à plein volume la chanson «We are the Champions».

Guerre au Moyen-Orient

Robert Abela, 48 ans, avait convoqué ces élections avec un an d'avance, affirmant que le gouvernement avait besoin d'un nouveau mandat pour protéger cette île fortement dépendante des importations face à la crise au Moyen-Orient.

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Bien que l'économie maltaise ait progressé de 4,0% l'an dernier, certains craignent que le conflit n'ait un impact sur le tourisme en raison de la flambée des coûts du carburant aérien, et n'alimente l'inflation. Le Premier ministre travailliste a axé sa campagne sur le bilan économique de son parti depuis 2013, promettant la stabilité dans une période d'incertitude.

Son principal rival était le candidat du Parti nationaliste (conservateur), Alex Borg, un avocat de 30 ans et ex-lauréat du concours de beauté «Mr World Malta», qui a exhorté les Maltais à voter pour le changement.

Retard sur la lutte contre la corruption

Robert Abela dirige Malte depuis 2020, lorsque son prédécesseur a démissionné à la suite d'une crise politique provoquée par l'assassinat en 2017 de la journaliste Daphne Caruana Galizia, qui avait mis au jour la corruption au plus haut niveau de l'État.

Selon un rapport du Conseil de l'Europe de 2025, Malte reste très en retard dans la lutte contre la corruption – un sujet qui n'a pourtant pas dominé la campagne.

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