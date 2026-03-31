Les Suisses aiment bien passer leurs vacances de Pâques au chaud. Mais la guerre au Moyen-Orient et la menace de grèves dans les aéroports espagnols constituent un véritable défi cette année.

La guerre au Moyen-Orient, un défi pour les vacances de Pâques des Suisses

La guerre au Moyen-Orient, un défi pour les vacances de Pâques des Suisses

Ulrich Rotzinger

D'habitude, à Pâques, le choix des destinations de vacances est vaste. Mais cette année, c'est différent. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) continue de déconseiller les voyages dans les régions du Golfe: Dubaï, Doha ou Abou Dabi. Des limitations qui concernent aussi les escales. Ainsi, les vols vers certains pays africains, l'Asie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande se transforment en vrai casse-tête.

Quoi qu'il en soit, comme le transit via Dubaï est actuellement impossible, Swiss doublera en avril et mai le nombre de vols directs entre Zurich et Delhi.

L'Egypte mise sur un couvre-feu plus précoce

La guerre au Moyen-Orient a également des répercussions indirectes sur les pays du bassin méditerranéen. L'Egypte, par exemple, destination très prisée, doit économiser ses réserves d'énergie durant un mois. Les habitants et touristes doivent ainsi s'habituer à des horaires réduits. Les cafés, restaurants, magasins et centres commerciaux fermeront à 21 heures pour économiser l'électricité. Selon les médias locaux, l'éclairage des rues et des panneaux publicitaires sera aussi limité.

Mais il y a des exceptions. Les stations balnéaires populaires comme Hurghada et Charm el-Cheikh sont exemptées de ces restrictions, a précisé le ministère du Tourisme. Tout comme certains restaurants touristiques.

Actuellement, aucune alerte de voyage n'a été émise pour l’Egypte, Chypre et la Turquie. Il est néanmoins recommandé de faire preuve de vigilance, notamment lors de déplacements dans les zones frontalières.

Déplacement vers des destinations de la Méditerranée occidentale

Premier constat frappant: la demande se concentre désormais sur des destinations situées dans la région méditerranéenne occidentale, indique Dertour Suisse. L'Espagne, l'Italie et la France constituent des alternatives. Ces destinations coïncident d'ailleurs avec un sondage de Booking sur les destinations les plus recherchées actuellement par les Suisses sur la plateforme.

«Malte ou le Portugal sont également très demandés pour les vacances de Pâques», explique une porte-parole de Dertour. D'ailleurs, il y a encore de bonnes affaires de dernière minute pour Malte et Ibiza. Exemple: à Malte, un vol et une chambre double avec petit-déjeuner pour une semaine à partir du 1er avril revient à 1109 francs par personne. A Ibiza, il est possible d'obtenir un vol et une chambre dans un hôtel quatre étoiles avec demi-pension dès 945 francs par tête.

Les aéroports espagnols en grève à Pâques

Mais alerte aux voyageurs: des grèves sont annoncées dans divers aéroports espagnols durant le week-end de Pâques. Les aéroports de Madrid, Barcelone, Malaga et de Palma de Majorque seront impactés.

Conséquences: des vols pourraient être annulés et des valises risquent d'être bloquées. «Nous conseillons aux voyageurs de vérifier régulièrement le statut de leur vol en ligne, d'arriver à l'aéroport plus tôt que d'habitude et de suivre les instructions des autorités locales», explique Dertour.

Les vols et les vacances seront-ils plus chers?

Selon les voyagistes, les augmentations de prix en Espagne et au Portugal ne sont pas encore excessives. Leur conseil: réserver le plus tôt possible et sauter sur les bonnes affaires. Les agences de voyages s'attendent à une ruée vers les destinations méditerranéennes cet été, y compris les îles balnéaires populaires comme Majorque. En raison de la forte demande, les prix pourraient alors prendre l'ascenseur.

En été et en automne, des limitations de capacité sont à prévoir, ce qui risque d’entraîner une nouvelle hausse des prix. Autre facteur qui contribue à cette hausse: le coût du kérosène, qui explose actuellement. Plusieurs compagnies aériennes, comme Air France-KLM, Cathay Pacific Airways, Air New Zealand et le groupe Lufthansa – dont font partie Swiss et Edelweiss – ont déjà relevé leurs surtaxes carburant ce mois-ci.

Les touristes suisses ressentent déjà l'augmentation des suppléments pour le kérosène et autres dans leur porte-monnaie. Reste à savoir combien de temps durera la guerre au Moyen-Orient.