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Accident de plongée aux Maldives
Un sauveteur meurt en cherchant les corps des cinq plongeurs italiens

Un plongeur sauveteur est décédé alors qu'il recherchait les corps des Italiens décédés dans un accident de plongée aux Maldives.
Publié: il y a 12 minutes
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Alors qu'il recherchait les corps des plongeurs italiens décédés, un plongeur de sauvetage est décédé aux Maldives.
Photo: X/@MNDF_Official
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Sandra Marschner

Cinq Italiens ont péri dans un tragique accident lors d'une plongée en grotte aux Maldives. Un plongeur sauveteur, chargé de récupérer les corps, est également décédé durant les recherches.

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Le sergent-chef Mohamed M.* a été transporté à l'hôpital dans un état critique après une plongée dans le cadre d'une opération de recherche et de sauvetage. Il a succombé à ses blessures, a annoncé samedi un porte-parole du gouvernement à la BBC. Le président maldivien Mohamed Muizzu a confirmé que le plongeur sauveteur décédé appartenait à la Force de défense nationale des Maldives (MNDF).

Comme l'ont confirmé la police locale, le consulat italien et le ministère italien des Affaires étrangères, l'incident s'est produit dans l'atoll de Vaavu, situé au sud de la capitale, Malé. Le groupe de cinq Italiens était parti explorer une grotte à une cinquantaine de mètres de profondeur. Ils n'étaient pas rentrés de leur plongée mercredi matin. Jusqu'à présent, un seul des corps a été retrouvé.

*Nom connu

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