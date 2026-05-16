Ce jeudi, cinq plongeurs italiens ont trouvé la mort lors d’un accident de plongée aux Maldives. Des équipes de plongeurs se relaient désormais pour retrouver les corps de quatre des cinq victimes, toujours portés disparus.

Les recherches ont repris pour retrouver les corps des plongeurs italiens

Les recherches ont repris pour retrouver les corps des plongeurs italiens

AFP Agence France-Presse

Huit plongeurs se relayaient samedi aux Maldives pour retrouver les corps de quatre des cinq Italiens décédés dans l'accident de plongée les plus meurtrier de l'archipel, a indiqué le ministère italien des Affaires étrangères.

«Les deux premiers plongeurs se sont déjà immergés afin d'identifier et de marquer précisément le point d'entrée de la série de grottes dans lesquelles les plongeurs italiens ont disparu», a indiqué le ministère dans un communiqué samedi matin.

Le corps d'un des plongeurs retrouvé

Les victimes effectuaient une plongée en grotte profonde sur l'atoll de Vaavu, situé à environ 90 minutes de bateau rapide de la capitale, Malé.

Le corps d'un des plongeurs italiens a été retrouvé dans une grotte à une profondeur de 60 mètres. Les plongeurs effectueront des rotations pour tenter de localiser les autres corps et de les ramener à la surface.

Le yacht sur lequel étaient restés les vingt autres touristes italiens qui accompagnaient les plongeurs décédés «vient d'atteindre» Malé, a précisé le ministère. Les Maldives ont suspendu la licence d'exploitation du bateau en attendant les résultats de l'enquête.

Une équipe de soutien psychologique sera mise à disposition

Le ministère italien des Affaires étrangères avait annoncé jeudi soir la mort de cinq de ses ressortissants. Les victimes sont une professeure en biologie marine, sa fille, et deux jeunes chercheurs, a indiqué l'université de Gênes, où ils étudiaient ou travaillaient tous les quatre. La cinquième victime est leur instructeur de plongée.

La police maldivienne va mettre à disposition des Italiens une équipe de soutien psychologique, a indiqué le ministère.