DE
FR

Swiss suspend ses vols
Le conflit au Moyen-Orient bloque 1500 Suisses dans le chaos des aéroports

Le conflit au Moyen-Orient bloque actuellement 1500 voyageurs suisses dans 15 pays différents. La compagnie Swiss suspend ses vols vers Dubaï et Tel Aviv face à ces perturbations.
Publié: 06:05 heures
|
Dernière mise à jour: 06:33 heures
1/5
Environ 1500 Suisses sont bloqués dans 15 pays différents à travers le monde.
Photo: Shutterstock
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel Knupfer

La guerre au Proche-Orient compromet les vacances de nombreux voyageurs. Actuellement, 1500 Suisses sont concernés par ces perturbations massives selon le TCS. Ceux-ci se trouvent dans 15 pays différents: Qatar, Emirats arabes unis, Arabie saoudite, Inde, Sri Lanka, Maldives, Seychelles, Maurice, Zimbabwe, Thaïlande, Cambodge, Singapour, Indonésie, Philippines et Australie.

A lire aussi
Confrontés aux frappes iraniennes, les influenceurs de Dubaï craignent le pire
«Un retour à la réalité»
Confrontés aux frappes iraniennes, les influenceurs de Dubaï craignent le pire
Face à la crise, les marchés vont-ils ouvrir dans le rouge lundi?
Guerre au Moyen-Orient
Face à la crise, les marchés mondiaux vont-ils sombrer dans le rouge?

La fermeture de l'espace aérien depuis samedi dernier a entraîné l'annulation de nombreux vols et des retards importants pour les voyageurs. Dans la nuit de dimanche à lundi, les aéroports du Golfe desservis par les compagnies Emirates (Dubaï), Etihad (Abu Dhabi) et Qatar Airways (Doha) restent fermés.

Les Emirats arabes unis ont abattu plus de 500 drones iraniens jusqu'à maintenant, selon les déclarations du ministère de la Défense sur X. A l'aéroport d'Abu Dhabi, la chute de débris a causé le décès d'un ressortissant asiatique. Dans l'immense aéroport de Dubaï, quatre personnes ont été blessées dans un incident dont la nature n'a pas été précisée.

Swiss interrompt ses vols vers Dubaï et Tel Aviv

La compagnie aérienne Swiss est également touchée: elle a prolongé la suspension de ses vols vers Dubaï jusqu'au 4 mars inclus. Les vols à destination et au départ de Tel Aviv restent, eux, suspendus jusqu'au 8 mars.

On ne sait pas encore quand la situation se calmera. Donald Trump a déclaré ce dimanche au «Daily Mail» s'attendre à ce que l'opération américaine contre l'Iran dure «quatre semaines ou moins», sans préciser les détails de son plan. Pour les voyageurs, cela signifie qu'il faudra s'armer de patience, et chercher auprès des compagnies aériennes ou de l'assurance voyage d'autres moyens pour rentrer à la maison.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus