Le conflit au Moyen-Orient bloque actuellement 1500 voyageurs suisses dans 15 pays différents. La compagnie Swiss suspend ses vols vers Dubaï et Tel Aviv face à ces perturbations.

Le conflit au Moyen-Orient bloque 1500 Suisses dans le chaos des aéroports

Gabriel Knupfer

La guerre au Proche-Orient compromet les vacances de nombreux voyageurs. Actuellement, 1500 Suisses sont concernés par ces perturbations massives selon le TCS. Ceux-ci se trouvent dans 15 pays différents: Qatar, Emirats arabes unis, Arabie saoudite, Inde, Sri Lanka, Maldives, Seychelles, Maurice, Zimbabwe, Thaïlande, Cambodge, Singapour, Indonésie, Philippines et Australie.

La fermeture de l'espace aérien depuis samedi dernier a entraîné l'annulation de nombreux vols et des retards importants pour les voyageurs. Dans la nuit de dimanche à lundi, les aéroports du Golfe desservis par les compagnies Emirates (Dubaï), Etihad (Abu Dhabi) et Qatar Airways (Doha) restent fermés.

Les Emirats arabes unis ont abattu plus de 500 drones iraniens jusqu'à maintenant, selon les déclarations du ministère de la Défense sur X. A l'aéroport d'Abu Dhabi, la chute de débris a causé le décès d'un ressortissant asiatique. Dans l'immense aéroport de Dubaï, quatre personnes ont été blessées dans un incident dont la nature n'a pas été précisée.

Swiss interrompt ses vols vers Dubaï et Tel Aviv

La compagnie aérienne Swiss est également touchée: elle a prolongé la suspension de ses vols vers Dubaï jusqu'au 4 mars inclus. Les vols à destination et au départ de Tel Aviv restent, eux, suspendus jusqu'au 8 mars.

On ne sait pas encore quand la situation se calmera. Donald Trump a déclaré ce dimanche au «Daily Mail» s'attendre à ce que l'opération américaine contre l'Iran dure «quatre semaines ou moins», sans préciser les détails de son plan. Pour les voyageurs, cela signifie qu'il faudra s'armer de patience, et chercher auprès des compagnies aériennes ou de l'assurance voyage d'autres moyens pour rentrer à la maison.