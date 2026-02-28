Swiss suspend ses vols vers Israël jusqu’au 7 mars. Dubaï a aussi été touchée, sur fond d’escalade au Moyen-Orient.

Swiss cloue au sol ses avions vers Tel Aviv et Dubaï

ATS Agence télégraphique suisse

Swiss n'assure plus de vols vers Israël jusqu'au 7 mars en raison des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran. De nombreux espaces aériens étant fermés, la compagnie aérienne suisse a également annulé ses vols vers Dubaï samedi et dimanche.

Quatorze vols au départ et à destination de Tel Aviv sont concernés, a annoncé Swiss samedi. La compagnie aérienne précise que la sécurité de ses équipages et de ses passagers constitue toujours une priorité absolue. Deux vols étaient prévus samedi au départ de Zurich à destination de Tel Aviv.

Grosses perturbations

Mais l'escalade au Proche-Orient a d'autres répercussions sur le trafic aérien. En raison de la fermeture de nombreux espaces aériens, notamment en Irak, les avions de la compagnie à destination de Dubaï n'ont pas décollé non plus. Le vol prévu dimanche vers n'aura pas lieu non plus.

Swiss suit les mesures prises par sa société mère Lufthansa. La compagnie allemande n'assure pas non plus de vols vers Dubaï (et Abu Dhabi) ce week-end. Elle a également annulé tous ses vols vers la Jordanie, le Liban, l'Irak et Oman jusqu'au 7 mars par mesure de précaution. L'espace aérien des pays concernés ne sera pas utilisé, a déclaré un porte-parole de Lufthansa. Swiss contacte les passagers concernés par ces annulations et les transfère sur d'autres vols si c'est possible.