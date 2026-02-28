DE
FR

Attaques contre l'Iran
Swiss cloue au sol ses avions vers Tel Aviv et Dubaï

Swiss suspend ses vols vers Israël jusqu’au 7 mars. Dubaï a aussi été touchée, sur fond d’escalade au Moyen-Orient.
Publié: 14:05 heures
1/2
Swiss suspend ses vols à destination de Tel Aviv (archives).
Photo: ENNIO LEANZA
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Swiss n'assure plus de vols vers Israël jusqu'au 7 mars en raison des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran. De nombreux espaces aériens étant fermés, la compagnie aérienne suisse a également annulé ses vols vers Dubaï samedi et dimanche. 

Quatorze vols au départ et à destination de Tel Aviv sont concernés, a annoncé Swiss samedi. La compagnie aérienne précise que la sécurité de ses équipages et de ses passagers constitue toujours une priorité absolue. Deux vols étaient prévus samedi au départ de Zurich à destination de Tel Aviv.

Grosses perturbations

Mais l'escalade au Proche-Orient a d'autres répercussions sur le trafic aérien. En raison de la fermeture de nombreux espaces aériens, notamment en Irak, les avions de la compagnie à destination de Dubaï n'ont pas décollé non plus. Le vol prévu dimanche vers n'aura pas lieu non plus.

Swiss suit les mesures prises par sa société mère Lufthansa. La compagnie allemande n'assure pas non plus de vols vers Dubaï (et Abu Dhabi) ce week-end. Elle a également annulé tous ses vols vers la Jordanie, le Liban, l'Irak et Oman jusqu'au 7 mars par mesure de précaution. L'espace aérien des pays concernés ne sera pas utilisé, a déclaré un porte-parole de Lufthansa. Swiss contacte les passagers concernés par ces annulations et les transfère sur d'autres vols si c'est possible.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus