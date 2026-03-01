Le conflit au Moyen-Orient a le potentiel de plonger l'économie mondiale dans la crise. En Suisse, de nombreux signes laissent présager un démarrage boursier dans le rouge lundi.

Face à la crise, les marchés vont-ils ouvrir dans le rouge lundi?

Michael Hotz

Le début de semaine s'annonce difficile pour les marchés boursiers. La journée de lundi devrait ouvrir par des baisses de cours. En effet, l'escalade du conflit entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran a considérablement aggravé la situation géopolitique au Moyen-Orient. La menace d'embrasement du conflit pourrait plonger l'économie mondiale dans la crise.

La situation est principalement due à la fermeture du détroit d'Ormuz: un passage important pour le trafic maritime. Environ un cinquième du pétrole mondial est transporté par ce passage qui relie le Golfe Persique au Golfe d'Oman.

En conséquence, les prix du pétrole devraient sensiblement augmenter. La banque Barclays s'attend à ce que le pétrole de type Brent atteigne 100 dollars le baril. A titre de comparaison, le prix du pétrole est monté vendredi à 72 dollars. Les experts prévoient même une hausse des prix à 120 dollars si l'escalade devait se prolonger.

Les bourses du Proche-Orient dans le rouge

Un coup d'œil sur les bourses du Proche-Orient montre ce qui pourrait attendre les investisseurs suisses lundi. Malgré le conflit, elles étaient régulièrement ouvertes et ont toutes clôturé dans le rouge. En Arabie saoudite, l'indice boursier le plus important a perdu 2% – la plus grande perte journalière depuis le choc douanier annoncé par Trump en avril 2025. Le groupe pétrolier public Aramco a évité des pertes de cours encore plus lourdes, ses actions ayant augmenté de 3,4%.

La bourse d'Oman a perdu environ 2%, celle de Jordanie 1,6% et celle de Bahreïn environ 1%. La bourse de Tel Aviv est restée fermée dimanche. La baisse la plus importante a été enregistrée en Egypte, où l'indice directeur a même chuté de 2,5%.

L'or et le franc pourraient grimper

L'escalade au Proche-Orient devrait continuer à alimenter la fuite vers les soi-disant valeurs refuges, comme l'or et le franc suisse. Notre monnaie nationale pourrait donc continuer à s'apprécier par rapport au dollar et à l'euro.

Et le prix de l'or devrait faire un bond en avant. A noter également que le bitcoin s'est montré très stable dimanche. Après des pertes de cours tôt samedi matin, la crypto-monnaie s'est redressée et se maintient à environ 67'000 dollars.

Un élément déterminant sera la manière dont les marchés digèrent la détérioration de la situation géopolitique. Les conséquences du conflit au Proche-Orient ne sont pas encore prévisibles, mais pourraient se poursuivre longtemps. Pour cette raison, les marchés bouriers risquent d'être très volatils ces prochains temps. En conséquence, les investisseurs privés doivent garder leur sang-froid ce lundi, même si les bourses commencent la semaine par une baisse.