Les attaques continuent: une vague de puissantes détonations aurait retenti à Téhéran
Une série de puissantes détonations, dont l'origine n'est pas claire dans l'immédiat, ont été entendues dimanche soir à Téhéran par des journalistes de l'AFP.
Au moins trois détonations ont secoué la capitale iranienne vers 20h30 locales (17h00 GMT) et fait trembler les vitres de l'appartement d'un des journalistes de l'AFP. L'agence de presse Isna rapporte de son côté «plusieurs» explosions dans l'est et le nord-est de Téhéran.
La télévision d'Etat iranienne a affirmé dimanche soir avoir été visée par des frappes, tandis que la diffusion se poursuivait à l'antenne. «L'équipe technique évalue les dégâts», a indiqué la radiotélévision dont le siège à Téhéran avait déjà été ciblé en juin par Israël lors de la guerre des 12 jours.
Explosions à Erbil aussi
De nouvelles explosions ont été entendues dimanche soir à Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan irakien (nord), qui abrite des bases américaines. De fortes détonations ont secoué la ville, où se trouvent un consulat américain et des troupes américaines, a constaté un journaliste de l'AFP.
La défense antiaérienne intercepte les attaques, mais il n'a pas été précisé s'il s'agit de missiles ou de drones, selon un photographe de l'AFP, présent près de l'aéroport d'Erbil qui abrite les troupes de la coalition antijihadiste dirigée par les Etats-Unis.
Source: AFP
«Ils veulent parler»: Trump dit qu'il va s'entretenir avec les dirigeants iraniens
Donald Trump, qui multiplie dimanche les coups de fil avec les journalistes depuis sa résidence de Floride, a déclaré au magazine «The Atlantic» qu'il «allait parler» aux dirigeants iraniens, mais sans dire quand ni quels seraient ses interlocuteurs.
«Ils veulent parler, et j'ai accepté de parler, donc je vais leur parler», a-t-il dit, selon les propos rapportés par le mensuel américain.
«La plupart de ces gens sont morts. Certains de ceux avec qui nous étions en négociations sont morts», a ajouté le président américain, en jugeant que les dirigeants iraniens «avaient voulu la jouer trop finement».
Source: AFP
Les frappes israéliennes sur Téhéran vont s'intensifier, annonce Netanyahu
Les frappes israéliennes sur Téhéran vont s'intensifier dans les jours qui viennent, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dimanche, au deuxième jour de l'offensive israélo-américaine lancée contre la République islamique.
«Nos forces frappent actuellement au coeur de Téhéran avec une intensité croissante, qui s'amplifiera encore dans les jours à venir», a déclaré M. Netanyahu dans un message vidéo. Il a annoncé avoir «donné des instructions pour la poursuite de la campagne», dans laquelle, a-t-il dit, Israël mobilise «toute la puissance de (son armée), comme jamais auparavant, afin d'assurer (son) existence et (son) avenir».
Le point sur la situation à 17h
- L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne.
- Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que la vengeance de la mort de l'ayatollah était «un devoir légitime».
- La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président lui-même et le dignitaire religieux Alireza Arafi.
- Le chef des gardiens de la révolution, le chef d'état-major de l'armée et le chef des renseignements intérieurs ont également été tués dans les frappes de samedi, selon les médias iraniens. Au total, Israël affirme avoir tué 40 responsables dans sa frappe initiale. De son côté, les Etats-Unis en compatibilisent 48.
- Trois soldats américains ont été tués et cinq autres grièvement blessés dans le cadre de l'opération, a annoncé dimanche le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient
- Au moins neuf personnes sont mortes en Israël, trois aux Emirats arabes unis, et une au Koweït
- Des explosions ont retenti à plusieurs endroits dimanche matin en Israël, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite, à Bahreïn, à Oman, où les Etats-Unis ont fait évacuer leur ambassade, ou encore aux Emirats arabes unis, où le célèbre hôtel Burj al-Arab, a dû être évacué après une attaque de drones. De son côté, l'Iran a revendiqué une «attaque d'envergure».
Deux missiles iraniens ont été tirés en direction de Chypre, selon des responsables du Royaume-Uni.
- Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent» en cas de représailles.
- Benjamin Netanyahu a pour sa part annoncé intensifier ses frappes sur Téhéran
- Aucun Suisse n'a été blessé dans les différentes attaques, selon le Département fédéral des affaires étrangères.
Onze disparus en Israël après la frappe iranienne à Bet Shemesh
La police israélienne a annoncé dimanche soir que onze personnes étaient encore portées disparues après la frappe de missile iranien dans le centre du pays, qui a fait neuf morts, selon un communiqué.
«Les forces de la police israélienne ainsi que les services d'urgence et de secours poursuivent leurs opérations sur le site du terrible impact à Bet Shemesh, les recherches continuent (...) onze personnes sont encore portées disparues», affirme ce communiqué. «A ce stade, plus de 45 blessés, à des degrés divers, ont été évacués. Les corps de neuf personnes décédées ont également été extraits des décombres», ajoute le communiqué.
Source: AFP
Trump assure que «9 navires iraniens» ont été coulés
Donald Trump a annoncé dimanche dans un message sur son réseau Truth Social que «9 navires iraniens» avaient été coulés et que le quartier général de la marine iranienne avait été «en grande partie détruit».
«Je viens juste d'être informé que nous avons détruit et coulé 9 navires iraniens, pour certains relativement grands et importants. Nous traquons le reste. Ils flotteront bientôt aussi au fond de la mer! Dans une attaque différente, nous avons en grande partie détruit leur quartier général maritime», a-t-il écrit.
Le président américain, qui supervise l'offensive des forces américaines depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, n'a pas jusqu'ici commenté la mort de trois militaires américains, premières pertes des Etats-Unis depuis le déclenchement du conflit.
Source: AFP
L'Otan se prépare face aux «potentielles menaces»
L'Otan a annoncé dimanche ajuster le positionnement de ses forces pour garantir la sécurité de ses 32 Etats membres face aux «potentielles menaces» telles que les missiles balistiques ou drones provenant d'Iran et de sa région, «ou d'autres régions».
Le commandant suprême des forces alliées en Europe (Saceur), le général américain Alexus Grynkewich, «continue de s'entretenir activement et régulièrement avec les chefs militaires des deux côtés de l'Atlantique, ainsi qu'avec le secrétaire général de l'Otan», a ajouté son porte-parole Martin L. O'Donnell sur X.
Source: AFP
L'Iran affirme ne se fixer «aucune limite» pour se défendre face à un acte «d'agression»
L'Iran ne se fixe «aucune limite» dans son droit à se défendre contre la vaste campagne de frappes israélo-américaines, a affirmé dimanche le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, dans un entretien avec la chaîne américaine ABC.
«Nous nous défendons, quoi qu'il en coûte, et nous ne nous fixons aucune limite pour défendre et protéger notre peuple», a-t-il déclaré. «Personne ne peut nous dire que nous n'avons pas le droit de nous défendre nous-mêmes.»
«Ce que font les Etats-Unis est un acte d'agression. Ce que nous faisons, c'est nous défendre. C'est très différent», a ajouté Abbas Araghchi.
Source: AFP
Tsahal annonce mobiliser 100'000 réservistes
L'armée israélienne a annoncé dimanche qu'elle allait mobiliser 100'000 réservistes dans le cadre de l'offensive contre l'Iran, selon un communiqué militaire.
«L'armée se prépare à mobiliser environ 100'000 réservistes et renforce son niveau de préparation sur les différents fronts» dans le cadre de cette opération, affirme ce communiqué, précisant que des «renforts» ont déjà été déployés dans plusieurs zones du pays et aux frontières.
Source: AFP
Les Etats-Unis coulent un navire de guerre iranien dans le Golfe d'Oman
Un navire de la flotte iranienne a été coulé samedi par les Etats-Unis dans le golfe d'Oman, a annoncé dimanche le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), le premier connu depuis le début des frappes américano-israéliennes contre l'Iran.
«Une corvette iranienne de classe Jamaran a été touchée par les forces américaines au début de l'opération Fureur épique», a déclaré le Centcom dans un communiqué sur X, en utilisant le nom officiel de l'opération américaine contre l'Iran. «Le navire coule actuellement dans le golfe d'Oman, à un quai de Chabahar», ville portuaire à l'extrémité sud-est de l'Iran, précise-t-il.
Source: AFP
Selon Trump, 48 dirigeants iraniens ont été tués dans l'offensive américano-israélienne
Donald Trump a déclaré dimanche à une journaliste de la chaîne Fox News que «48 dirigeants» iraniens avaient été tués jusqu'ici, soulignant que l'offensive américano-israélienne contre l'Iran «avançait rapidement».
«Cela avance rapidement. Personne n'arrive à croire à notre réussite, 48 dirigeants ont été éliminés d'un coup», a dit le président américain, selon cette journaliste qui a retranscrit ses propos sur son compte X.
Elle précise que leur conversation a eu lieu avant l'annonce des premières pertes américaines dans le conflit.
Source: AFP
Une attaque dans l'ouest de l'Iran aurait tué 43 soldats
L'agence de presse iranienne Mehr a affirmé qu'une attaque dans l'ouest de l'Iran contre un bâtiment des gardes-frontières près de l'Irak avait tué dimanche 43 membres des forces de sécurité.
L'attaque, «menée à l'aide de bombes», a également causé «d'importants dégâts à des bâtiments voisins» à Mehran, ville frontalière de l'Irak, écrit l'agence Mehr, ajoutant que 21 personnes ont aussi été blessées.
«Selon les premiers rapports, cet acte hostile a été perpétré par des agents des États-Unis et du régime sioniste (Israël, NDLR)», a ajouté l'agence, sans préciser s'il s'agissait d'un attentat à la bombe ou d'une frappe aérienne.
Source: AFP
Une attaque iranienne provoque un incendie sur une base accueillant des forces françaises
Une attaque de drones iraniens contre une base navale d'Abou Dhabi accueillant des forces françaises a provoqué un incendie sans faire de victime, a indiqué dimanche le ministère émirati de la Défense, alors que l'Iran frappait les pays du Golfe pour la deuxième journée consécutive.
Source: AFP
Trois soldats américains tués dans le cadre de l'opération
Trois soldats américains ont été tués et cinq autres grièvement blessés dans le cadre de l'opération contre l'Iran, a annoncé dimanche le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), les premières victimes américaines connues.
Aucun détail sur la localisation ou l'identité des soldats n'a été révélé par le Centcom dans son communiqué sur X.
Source: AFP