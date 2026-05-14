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Une sortie vire au drame
Cinq Italiens décèdent dans un accident de plongée aux Maldives

Une sortie de plongée a viré au drame aux Maldives. Cinq Italiens ont perdu la vie dans une grotte sous-marine, dans l'atoll de Vaavu.
Publié: il y a 4 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 1 minute
L'accident se serait produit dans l'atoll de Vaavu. (Image symbolique)
Photo: IMAGO/Cavan Images
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AFP Agence France-Presse

Cinq Italiens sont décédés dans un accident de plongée dans les Maldives, sans que l'on sache dans quelles circonstances précises, a annoncé jeudi le ministère italien des Affaires étrangères dans un communiqué.

«A la suite d'un accident survenu lors d'une sortie de plongée sous-marine, cinq ressortissants italiens ont trouvé la mort (...) aux Maldives. Les plongeurs auraient perdu la vie alors qu'ils tentaient d'explorer des grottes situées à 50 mètres de profondeur», précise le ministère, en soulignant que les autorités locales menaient une enquête.

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Selon la presse transalpine, l'accident se serait produit dans une grotte sous-marine à une cinquantaine de mètres de profondeur. La sortie s'est déroulée dans l'atoll de Vaavu.

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