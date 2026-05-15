Les Maldives cherchent quatre plongeurs italiens portés disparus après un accident jeudi dans une grotte profonde de l'atoll de Vaavu. Cinq Italiens, dont une professeure et sa fille, sont morts. Les recherches continuent malgré la météo agitée.

AFP Agence France-Presse

Les recherches se poursuivent vendredi aux Maldives pour retrouver les corps de quatre des cinq Italiens décédés la veille dans l'accident de plongée les plus meurtrier de l'archipel, ont indiqué les autorités. Le ministère italien des Affaires étrangères a annoncé jeudi soir la mort de cinq de ses ressortissants.

Les victimes sont une professeure en biologie marine, sa fille, et deux jeunes chercheurs, a indiqué l'université de Gênes, où ils étudiaient ou travaillaient tous les quatre. La cinquième victime est leur instructeur de plongée.

Plongée en grotte profonde

Le président des Maldives, Mohamed Muizzu, a déclaré vendredi que la recherche des quatre Italiens disparus «demeurait [leur] plus haute priorité». «Nous sommes profondément attristés par cette tragédie et nos pensées et nos prières accompagnent la famille du ressortissant italien décédé, les quatre Italiens portés disparus et toutes les personnes touchées» par le drame, a-t-il ajouté dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

«Des gardes-côtes et des forces de sécurité ratissent des zones maritimes reculées autour de l'endroit où les plongeurs ont été portés disparus jeudi après-midi» avait indiqué auparavant Mohamed Ameen, le ministre du Tourisme des Maldives. Les victimes effectuaient une plongée en grotte profonde sur l'atoll de Vaavu, situé à environ 90 minutes de bateau rapide de la capitale, Malé.

L'archipel est une destination de vacances de luxe, avec ses plages de sable blanc et ses complexes hôteliers isolés, prisée des plongeurs. Il est composé de 1192 minuscules îles coralliennes dispersées sur quelque 800 kilomètres le long de l'équateur, dans l'océan Indien.

Les recherches se poursuivent

En dépit des mauvaises conditions météorologiques, les recherches se sont poursuivies toute la nuit de jeudi à vendredi, ont indiqué des responsables locaux. Une plongée effectuée vendredi par les sauveteurs s'est achevée sans qu'aucune trace des Italiens disparus ne soit retrouvée.

Le porte-parole du gouvernement, Mohamed Hussain Shareef, a déclaré que les autorités avaient délimité la zone de recherche et reprendraient les opérations lorsque les conditions météorologiques s'amélioreraient.

«Les conditions météorologiques ne sont pas idéales pour la plongée et nous faisons face à une mer très agitée. Nous avons déployé notre plus grand navire des garde-côtes dans la zone, et des diplomates italiens sont également sur place», a t-il précisé à l'AFP. L'identité du plongeur dont le corps a été retrouvé n'a pas été rendue publique.

De nombreux décès

La Force de défense nationale des Maldives (MNDF), qui coordonne les opérations de recherche et de secours, ont indiqué que le premier corps avait été retrouvé dans une grotte à une profondeur de 60 mètres. «On pense que les quatre autres plongeurs se trouvent également à l'intérieur de la même grotte», a-t-elle ajouté.

La réglementation locale autorise des plongées jusqu'à une profondeur maximale de 30 mètres, mais il est connu que des professionnels expérimentés descendent plus bas. La police a indiqué que la mer était agitée dans l'atoll de Vaavu jeudi et qu'un avis de prudence avait été émis pour les bateaux de passagers et les pêcheurs. Le porte-parole du gouvernement a précisé qu'une «une enquête distincte serait menée pour déterminer comment ces plongeurs ont pu descendre au-delà de la profondeur autorisée». «Mais notre priorité, pour l'instant, reste la recherche et le sauvetage».

Les Italiens se trouvaient à bord d'un bateau de plongée et l'alerte a été donnée quand ils ne sont pas rentrés à l'heure prévue, a indiqué la police. Les accidents liés à la plongée et aux sports nautiques sont relativement rares dans ce pays d'Asie du Sud, bien que plusieurs incidents mortels aient été signalés ces dernières années. Selon les médias locaux, au moins 112 touristes sont morts dans des incidents liés à la mer dans l'archipel au cours des six dernières années, dont 42 victimes d'accidents de plongée ou de plongée avec tuba.