DE
FR

Macron l'a lui-même évoqué
Voici comment l'Europe peut être happée par la guerre en Iran

La protection du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, en pleine guerre avec l'Iran, est un sujet particulièrement explosif. Or Emmanuel Macron l'a évoqué comme une possibilité.
Publié: 21:46 heures
1/5
Emmanuel Macron a rencontré l'équipage du porte-avions Charles de Gaulle ce lundi 9 mars.
Photo: AFP
Blick_Richard_Werly.png
Richard WerlyJournaliste Blick

Ce détroit peut se transformer en piège. Avant le début des frappes contre l'Iran, le 28 février, le détroit d'Ormuz voyait passer, chaque jour, près de 20 % du pétrole et du gaz consommés dans le monde. Soit entre 17 et 20 millions de barils par jour pour le pétrole brut et les produits raffinés. 

Autant dire que sa fermeture, en raison de la guerre aérienne contre l'Iran déclenchée par les Etats-Unis et Israël, est un coup dur pour les économies européennes. D'où l'insistance du président Emmanuel Macron, ce lundi 9 mars, sur l'importance de sa réouverture pour éviter le naufrage économique et financier planétaire.

A lire sur la guerre
En partant en guerre contre l'Iran, Trump n'a pas pensé à ce casse-tête insoluble
L'Iran, piège mortel?
En lançant sa guerre, Trump n'a pas pensé à ce casse-tête insoluble
Macron veut une mission «défensive» pour rouvrir le détroit d'Ormuz
Avec vidéo
Une opération «pacifique»
Macron veut une mission «défensive» pour rouvrir le détroit d'Ormuz

Le président français, successivement en visite à Chypre puis sur le porte-avions Charles de Gaulle stationné au large de la Crète, n'a pas annoncé une opération pour reprendre le contrôle militaire du détroit aujourd'hui sous le feu des missiles et des drones iraniens. Aucun plan offensif n'est aujourd'hui sur la table, alors que l'armée américaine affirme que la marine iranienne a été éliminée et qu'elle ne constitue donc plus une menace.

Escorte des tankers

Le seul plan envisagé par Emmanuel Macron, après discussion avec ses pairs européens, serait une opération d'escorte des tankers et porte-conteneurs aujourd'hui bloqués au nord du détroit, entre le port irakien de Bassorah et les Emirats arabes unis. Un «convoyage» sous haute protection qui ressemblerait à l'opération européenne Aspides en mer Rouge, lancée au début de 2024 pour protéger les navires commerciaux des frappes en provenance d'une milice alliée de l'Iran: les Houthis du Yémen.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Le problème est qu'une telle opération, si elle se concrétise, risque d'entraîner les Européens vers cette guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël sans les prévenir. Pourquoi? 

Parce que la largeur du détroit d'Ormuz (environ 30 kilomètres en moyenne) et sa profondeur (de 50 à 90 mètres) rendent cette zone très vulnérable aux attaques de drones, de missiles ou de vedettes rapides iraniennes. Même un convoyage de navires commerciaux le long des côtes d'Oman, sans entrer dans les eaux internationales et encore moins dans les eaux iraniennes, pourrait se transformer en débâcle si le régime de Téhéran décide de prendre pour cibles les navires et parvient à les atteindre.

A lire sur l'Iran
Comment l'Iran résiste (et pourquoi Trump est furieux)
Le régime ne cède pas
Comment l'Iran résiste (et pourquoi Trump est furieux)
Attaques dans le Golfe, hausse du prix du pétrole, nouveau guide suprême d'Iran: le résumé de la nuit
Conflit au Moyen-Orient
Frappes sur le Golfe, hausse du prix du pétrole: le résumé de la nuit

Déploiement naval

L'opération de sécurisation du détroit d'Ormuz n'est pas la seule mission assignée aux Européens dans cette guerre qu'ils veulent à tout prix éviter. Une autre mission consiste à protéger, par un déploiement naval, la République de Chypre visée par des tirs de missiles. 

Chypre occupe depuis le début janvier la présidence tournante de l'Union européenne. Plus important: Chypre, île divisée qui n'est pas membre de l'OTAN, a besoin de garanties de sécurité communautaires au titre de l'article 42.7 du traité européen, qui fixe une clause d'assistance mutuelle. C'est à ce titre que les Italiens, les Espagnols et les Grecs ont accepté de déployer chacun un navire aux côtés de la marine française. Chypre est par ailleurs «protégée» par le Royaume-Uni, qui dispose de deux bases permanentes sur le sol insulaire.

A lire sur Trump
La guerre en Iran n'est pas un grand jeu vidéo
Commentaire
Par Richard Werly
La guerre en Iran n'est pas un grand jeu vidéo
Donald Trump ou la guerre «au feeling»
«Vous êtes impressionnés?»
Donald Trump ou la guerre «au feeling»

Une autre mission, pour la France, pourrait consister à apporter son concours défensif aux pays du Golfe avec lesquels elle a signé des accords de défense. Trois sont dans ce cas: le Koweït, les Emirats arabes unis et le Qatar. Ces traités prévoient que l'armée française doit les secourir s'ils en font la demande, même si les modalités exactes de cette aide ne sont pas précisées. 

D'autres pays, comme la Jordanie, l'Irak et Bahreïn, ont signé avec la France des accords de coopération militaire. D'autres pays européens sont aussi liés par de tels accords. En clair: si les Iraniens poursuivent leurs frappes et que les pays riverains demandent du soutien, la France se retrouvera de facto engagée dans le conflit puisqu'elle contribuera, au minimum, à les protéger des frappes iraniennes.

Navires européens pris pour cible

La sécurisation éventuelle du détroit d'Ormuz irait, si elle voit le jour, beaucoup plus loin. Elle exposerait des navires militaires européens aux tirs iraniens. La possibilité de dommages ne pourrait pas être exclue. Cela obligerait aussi les Européens à se coordonner avec les Américains et les Israéliens, donc à intégrer dans les faits la coalition en guerre avec l'Iran. 

Autre point problématique: la nécessité, ou non, d'opérations de forces spéciales au sol, le long de la côte, pour neutraliser d'éventuels postes de tirs iraniens. En toute logique, les nations engagées dans la réouverture du détroit devraient y participer, avec tous les risques que cela entraînerait...

Les Européens ne sont pas partie prenante de ce conflit. Mais la volonté de la République islamique d'Iran d'en faire un conflit régional, pour aggraver la pression économique et énergétique, a d'évidentes conséquences. Selon un sondage cette semaine, 82% des Français sont contre la participation de leur pays à ce conflit. 86% se disent préoccupés par la situation en Iran. En cas d'engrenage, le soutien populaire à une opération militaire dans le golfe Persique s'annonce donc très improbable.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus