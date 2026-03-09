DE
Macron à Chypre pour discuter sécurité régionale
Tensions au Moyen-Orient:Macron à Chypre pour discuter sécurité régionale

«C'est l'Europe qui est attaquée»
Macron veut une mission «défensive» pour rouvrir le détroit d'Ormuz

Emmanuel Macron veut préparer une mission internationale pour sécuriser et rouvrir le détroit d'Ormuz. Cette opération défensive viserait à protéger le trafic maritime et l’acheminement de pétrole et de gaz.
«Lorsque Chypre est attaquée, c'est l'Europe qui est attaquée», a-t-il martelé Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron a affirmé lundi à Chypre préparer une future mission internationale «purement défensive» pour «rouvrir» le détroit d'Ormuz. Elle devrait ainsi permettre la circulation de pétrole et de gaz, dans le cadre d'un important déploiement militaire français autour du conflit au Moyen-Orient.

Le président français s'est rendu à l'aéroport militaire de Paphos, dans le sud-ouest de l'île méditerranéenne touchée par un drone peu après le début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran le 28 février, pour apporter son soutien à son homologue chypriote Nikos Christodoulides.

«Lorsque Chypre est attaquée, c'est l'Europe qui est attaquée», a-t-il martelé. «Nous n'accepterons pas que le moindre morceau du territoire européen, comme Chypre, soit exposé au danger», a renchéri à leurs côtés le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, tout en assurant qu'il s'agissait d'actions «strictement défensives, loin de tout engagement militaire». La France, l'Italie et l'Espagne ont dépêché chacune une frégate dans la zone.

Emmanuel Macron était ensuite en route dans l'après-midi vers le porte-avions français Charles de Gaulle, qui se trouve désormais au large de la Crète après avoir été redirigé sur son ordre vers la Méditerranée orientale après le début du conflit.

Ce bâtiment est au coeur d'un important dispositif naval français appelé aussi à mobiliser «huit frégates» et «deux portes-hélicoptères amphibies» dans une vaste zone incluant la Méditerranée orientale, la mer Rouge et le détroit d'Ormuz dans le Golfe, a-t-il détaillé.

Coordination du G7

Il a notamment annoncé que la France contribuerait «dans la durée» avec «deux frégates» à l'opération Aspides mise en place en 2024 par l'Union européenne en mer Rouge, sous commandement grec. Une frégate française y participait déjà.

Le Premier ministre grec a invité ses «collègues européens à renforcer cette opération avec davantage de moyens flottants».

L'UE s'est justement dite disposée «à adapter et à renforcer davantage» ses missions de protection maritime, ont indiqué la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa à l'issue d'une réunion en visioconférence avec plusieurs dirigeants du Moyen-Orient.

Au-delà, «nous sommes en train de mettre en place» une «mission purement défensive, purement d'accompagnement» qui «a vocation à permettre, dès que cela sera possible, après la sortie de la phase la plus chaude du conflit», «l'escorte de porte-conteneurs et de tankers, pour rouvrir progressivement le détroit d'Ormuz», a affirmé le chef de l'Etat français.

C'est, selon lui, «essentiel au commerce international, mais également à la circulation du gaz et du pétrole qui doivent pouvoir sortir à nouveau de cette région», alors que l'impraticabilité du détroit, en raison du conflit, a fait s'envoler les cours ces derniers jours.

Partenaires impliqués

Emmanuel Macron a assuré préparer cette mission «strictement pacifique» avec des partenaires «européens et non européens». Des discussions sont évoquées côté français notamment avec l'Inde et d'autres pays asiatiques fortement touchés par la situation actuelle.

La France, qui préside cette année le G7, prépare pour mardi une réunion de ministres de l'Energie en marge d'un sommet à Paris sur le nucléaire civil. «J'ai souhaité qu'on puisse mobiliser au niveau du G7 une coordination étroite pour piloter au mieux les sujets énergétiques», a dit le président français, qui a précisé à des journalistes que les pays de ce groupe (France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Canada, Japon) envisageaient parmi les «options» possibles de puiser dans leurs réserves stratégiques.

La courte visite à Chypre a permis à Emmanuel Macron de réaffirmer ses autres objectifs, dont la protection des pays du Golfe visés par des frappes iraniennes, et celle des ressortissants français dans la région.

Après s'être entretenu dans la matinée, pendant son vol vers Chypre, avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président français a une nouvelle fois appelé le Hezbollah pro-iranien à «cesser toutes frappes depuis le sol libanais».

«Israël doit ensuite cesser au plus vite son opération militaire et ses frappes sur le Liban pour permettre à la souveraineté et l'intégrité territoriales du Liban d'être recouvrées, et aux forces armées libanaises seules légitimes d'assurer la sécurité de leur sol», a-t-il insisté.

