La compagnie Swiss prolonge la suspension de ses vols vers Dubaï et Tel Aviv. La décision est liée à la situation sécuritaire au Moyen-Orient, suivie en coordination avec le groupe Lufthansa.

Swiss prolonge la suspension de ses vols vers Dubaï et Tel Aviv

ATS Agence télégraphique suisse

En raison de la guerre au Moyen-Orient, les vols vers Dubaï de Swiss resteront suspendus jusqu'au 15 mars inclus. Ceux vers Tel Aviv le seront jusqu'au 2 avril inclus, indique la compagnie lundi.

«La sécurité de ses équipages et de ses passagers demeure en tout temps la priorité absolue de Swiss. Dans ce contexte, la compagnie a décidé de maintenir la suspension de ces liaisons pour le moment», écrit lundi la compagnie.

Swiss souligne qu'elle continue de suivre attentivement l’évolution de la situation et l’évalue en permanence, en collaboration avec les autorités compétentes en Suisse et sur place, ainsi qu’en coordination avec le groupe Lufthansa. «Les vols reprendront dès que la situation sécuritaire le permettra. Cela nécessite toutefois une situation globale stable et sûre ainsi que la coopération des autorités locales.»