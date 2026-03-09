DE
FR

Pas de solutions en vue
En partant en guerre contre l'Iran, Trump n'a pas pensé à ce casse-tête insoluble

Donald Trump promet une courte flambée des prix de l’essence malgré la hausse du pétrole. Mais des experts affirment que la situation est en réalité plus complexe, voire insoluble.
Publié: 20:26 heures
|
Dernière mise à jour: 20:42 heures
1/2
Donald Trump n'a «pas totalement mesuré» l'impact de l'offensive contre l'Iran, selon Clayton Seigle.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Grand promoteur des hydrocarbures, élu entre autres sur la promesse d'une essence bon marché, Trump promet désormais aux Américains que la flambée des prix provoquée par le conflit au Moyen-Orient ne sera qu'un court et mauvais moment à passer. Mais le président américain n'a pas beaucoup de leviers pour influencer réellement les cours du brut – qui ont bondi de plus d'un tiers depuis le début de la guerre – et les prix à la pompe.

Les outils à sa disposition

La Maison Blanche «continue à passer en revue toutes les options crédibles» pour faire face à la hausse des prix du pétrole et donc de l'essence, a déclaré lundi une porte-parole. Donald Trump, qui a quelque peu regarni les réserves stratégiques d'or noir américaines (SPR, Strategic Petroleum Reserve), dispose désormais de 415 millions de barils, de quoi faire le plein de plus de 600 millions de berlines une fois le pétrole raffiné. Il pourrait y puiser pour tenter de faire baisser les cours.

A lire également
Nouvelle hausse attendue des prix de l'essence
Le litre bientôt à deux francs
Nouvelle hausse attendue des prix de l'essence
Le pétrole frôle les 120 dollars le baril, le gaz européen s'envole de 30%
Une première depuis 2022
Le pétrole frôle les 120 dollars le baril, le gaz européen s'envole de 30%

Le gouvernement américain a fait quatre prélèvements majeurs dans l'histoire récente: à la fin de la première guerre du Golfe, après l'ouragan Katrina, après la révolution libyenne et pendant la présidence de Joe Biden. Washington a aussi promis d'escorter les navires marchands tentant de passer par le détroit d'Ormuz, un point de passage vital pour le pétrole, «dès que ce sera raisonnable».

L'administration Trump a par ailleurs dégagé 20 milliards de dollars pour la réassurance des navires dans le Golfe, dans l'espoir d'encourager un trafic quasiment à l'arrêt. Autre piste: lever les sanctions sur les hydrocarbures russes. Les Etats-Unis ont déjà autorisé pour un mois la livraison de pétrole russe sous sanction vers l'Inde.

Leurs limites

«Il n'y a vraiment aucun substitut à la reprise des exportations de pétrole et de gaz depuis le Golfe», assène dans une interview avec l'AFP Clayton Seigle, chercheur au Center for Strategic and International Studies, pour qui Donald Trump n'a «pas totalement mesuré» l'impact de l'offensive contre l'Iran.

La Maison Blanche n'a pas signalé jusqu'ici d'intention de puiser de manière imminente dans les réserves stratégiques. Au niveau international, les ministres des Finances du G7 se sont dits «prêts» à puiser si besoin dans les réserves stratégiques, mais en jugeant que le moment n'était pas encore venu.

«Une libération des réserves stratégiques peut contribuer à atténuer certaines perturbations de l'approvisionnement, mais cela ne suffit clairement pas pour compenser la perte de 20 millions de barils de pétrole par jour dans le détroit d'Ormuz», souligne Andy Lipow, analyste chez Lipow Oil Associates, interrogé par l'AFP.

Le paradoxe pétrolier américain

Donald Trump, avec son slogan «Drill, baby, drill» («Fore bébé, fore») se présente comme le champion de l'industrie pétrolière et se vante régulièrement de garantir la «prédominance énergétique américaine». La production de pétrole des Etats-Unis évolue aujourd'hui à un niveau record et le pays est un exportateur net. 

Mais cela ne le met pas totalement à l'abri du choc d'offre mondial. Les Etats-Unis importent en effet aussi de grosses quantités de brut et parmi la centaine de raffineries du pays, un nombre important sont conçues pour traiter un certain type de pétrole, venu de l'étranger, différent de l'or noir extrait sur le territoire national. Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), 12% des importations de pétrole aux Etats-Unis venaient du Golfe en 2022, l'essentiel des achats à l'étranger provenant du Canada.

A lire également
Macron veut une mission «défensive» pour rouvrir le détroit d'Ormuz
Avec vidéo
Une opération «pacifique»
Macron veut une mission «défensive» pour rouvrir le détroit d'Ormuz
Comment l'Iran résiste (et pourquoi Trump est furieux)
Le régime ne cède pas
Comment l'Iran résiste (et pourquoi Trump est furieux)

L'exemple Biden

En 2021 et 2022, Joe Biden a été confronté à une forte hausse du prix du carburant, sous l'effet conjugué du rebond économique mondial après la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Donald Trump ne s'est pas privé pendant sa campagne d'accabler le président démocrate pour la hausse des prix à la pompe. Jay Woods, analyste de Freedom Capital Market, explique dans une note que la hausse de l'essence est «la taxe la plus lourde pour les consommateurs américains», dans un pays organisé autour de la route.

Joe Biden avait réagi en effectuant en 2022 la plus grosse remise en circulation de barils issus des réserves stratégiques de l'histoire du pays: plus de 180 millions écoulés en 6 mois. Selon les calculs du Trésor, cette manoeuvre, associée à des engagements similaires d'autres pays, avait permis de réduire les prix à la pompe de 17 à 42 cents par gallon (3,78 litres), le volume de référence aux Etats-Unis. Le démocrate avait accusé les géants du secteur pétrolier, en particulier les raffineurs, de profiter de la situation.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus