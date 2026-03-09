DE
Le litre bientôt à deux francs
Nouvelle hausse attendue des prix de l'essence

La hausse des prix du pétrole liée au conflit en Iran fait grimper le coût de l’essence en Suisse. Selon le Touring Club Suisse, le litre d’essence pourrait bientôt approcher les deux francs.
Publié: 15:44 heures
|
Dernière mise à jour: 15:48 heures
Le prix du baril de Brent se négociait à 103,75 dollars vers 13h, après avoir culminé à 119,50 dollars dans la nuit de dimanche à lundi.
ATS Agence télégraphique suisse

Les prix du pétrole ont fortement augmenté lundi en raison du conflit en Iran, qui est entré dans sa deuxième semaine. Conséquence en Suisse, les experts tablent sur une poursuite de la hausse des prix de l'essence.

Il y a quatre jours à peine, le Touring Club Suisse (TCS) affichait un prix moyen de 1,74 franc par litre d'essence sans plomb 95. Ce lundi, de tels prix étaient quasiment introuvables sur le comparateur des prix du carburant de l'association. Il existe cependant des disparités selon les stations-services, en fonction de leur affiliation à une marque ou si elles sont indépendantes.

«Les prix des carburants et du mazout devraient augmenter sensiblement dans les prochains jours», a écrit lundi Avenergy Suisse, l'organisation faîtière des acteurs du marché du pétrole en Suisse, commentant la situation du marché international. Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est quasiment paralysé suite à plusieurs attaques contre des navires marchands. Par ailleurs, certaines raffineries ont considérablement réduit leur capacité.

Le TCS prévoit également que les prix de l'essence approcheront la barre des 2 francs le litre dans les prochains jours. «D'après les prix du marché publiés à Rotterdam, de nouvelles hausses sont à prévoir», a déclaré Erich Schwizer, expert du TCS, sollicité par l'agence AWP.

Diesel bien au-dessus de 2 francs

Bien que le TCS ne fasse généralement pas de prévision, des estimations sont possibles «sur la base des données boursières». Plus précisément, Erich Schwizer prévoit que le prix moyen du litre d'essence sans plomb 95 atteindra 1,90 franc d'ici vendredi. Le diesel devrait alors coûter 2,20 francs.

L'évolution des tarifs de l'essence est dictée par les cours du pétrole. Le facteur déterminant est la situation dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un cinquième du commerce mondial d'or noir. Ce lundi, le prix du baril de Brent se négociait à 103,75 dollars (+12%) vers 13h, après avoir culminé à 119,50 dollars dans la nuit de dimanche à lundi.

Cela représente une hausse de 70% par rapport au 27 février, soit le jour précédent le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Le prix atteint ainsi son plus haut niveau depuis la crise énergétique déclenchée par le conflit en Ukraine fin février 2022.

Cependant, les acteurs du secteur restent sereins. L'association Avenergy Suisse souligne que l'approvisionnement de la Suisse en produits pétroliers est actuellement «sûr», le marché disposant de quantités suffisantes de pétrole.

