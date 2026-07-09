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Après six jours de cérémonie
Le cercueil de Khamenei arrive à Machhad pour son inhumation

Le cercueil de l'ayatollah Khamenei est arrivé à Machhad ce jeudi. Le guide suprême sera inhumé dans la journée au mausolée de l'imam Reza, site sacré de l'islam chiite.
Publié: 10:31 heures
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Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
Des personnes en deuil lors du cortège funèbre du défunt guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, le 9 juillet 2026.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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AFP Agence France-Presse

Le cercueil de l'ayatollah Khamenei est arrivé jeudi en avion à Machhad, ville du nord-est de l'Iran où le guide suprême doit être inhumé dans la journée, a rapporté l'agence officielle Irna.

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A l'issue de six jours de cérémonies en Iran mais aussi en Irak, la dépouille d'Ali Khamenei doit être enterrée au sein du mausolée de l'imam Reza, sanctuaire chiite le plus sacré du pays, dans la ville natale du dirigeant où des millions de personnes sont attendues.

Un avion de chasse a escorté l'appareil transportant son cercueil jusqu'à Machhad, selon des images diffusés par son compte Telegram officiel.


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