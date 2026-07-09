Le cercueil de Khamenei arrive à Machhad pour son inhumation

AFP Agence France-Presse
Le cercueil de l'ayatollah Khamenei est arrivé jeudi en avion à Machhad, ville du nord-est de l'Iran où le guide suprême doit être inhumé dans la journée, a rapporté l'agence officielle Irna.
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A l'issue de six jours de cérémonies en Iran mais aussi en Irak, la dépouille d'Ali Khamenei doit être enterrée au sein du mausolée de l'imam Reza, sanctuaire chiite le plus sacré du pays, dans la ville natale du dirigeant où des millions de personnes sont attendues.
Un avion de chasse a escorté l'appareil transportant son cercueil jusqu'à Machhad, selon des images diffusés par son compte Telegram officiel.
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