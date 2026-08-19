Après la mort de Hayden Panettiere à 36 ans, sa mère Lesley Vogel sort du silence. Elle évoque la présence de Brian Hickerson au moment du décès et n’exclut pas une enquête privée.

La mère de Hayden Panettiere sort du silence et accable son ancien compagnon

La mère de Hayden Panettiere sort du silence et accable son ancien compagnon

Laszlo Schneider

Après le décès inattendu de Hayden Panettiere, star de la série «Heroes», le 16 août 2026, sa mère Lesley Vogel s’est exprimée publiquement pour la première fois. Dans une interview accordée à NBC News, elle évoque notamment Brian Hickerson, l’ancien compagnon de l’actrice, qui se trouvait dans le même loft de Greenville, en Caroline du Sud, lorsque les secours sont arrivés.

La mère de Hayden Panettiere révèle que la famille s’inquiétait depuis longtemps de cette relation, marquée par des accusations de violences et d’abus. «Cette personne dans sa vie, dont nous essayions de nous débarrasser depuis un certain temps déjà, était à ses côtés au moment de son décès», déclare-t-elle. En 2021, Brian Hickerson avait été condamné pour violence conjugale et avait passé 45 jours en prison.

Lesley Vogel souligne aujourd’hui la profonde inquiétude que sa famille et l’ex-mari de Hayden Panettiere nourrissaient depuis longtemps à l’égard de Brian Hickerson. Après avoir discuté avec les enquêteurs, elle n’exclut pas de prendre elle-même des mesures. «Pour l’instant, je ne lance pas d’enquête privée. Mais cela pourrait encore changer (…). J’ai le sentiment que je lui dois bien ça», confie-t-elle.

«Elle s’est égarée»

Lesley Vogel est également revenue sur la vie difficile de sa fille dans le monde du spectacle. Hayden Panettiere avait commencé sa carrière d’actrice dès son plus jeune âge. «Je pense qu’Hayden était une personne au talent incroyable dans plein de domaines. Pour les jeunes qui grandissent dans le monde du spectacle, c’est un combat et un milieu très exigeant. Il n’est malheureusement pas rare qu’ils s’engagent sur la mauvaise voie», estime-t-elle.

La relation entre la mère et la fille était restée compliquée jusqu’à la fin. Elles s’étaient parlé pour la dernière fois au téléphone en octobre, avant de ne plus communiquer que par SMS. Dans son deuil, Lesley Vogel trouve aujourd’hui du réconfort en pensant à son fils Jansen, le frère de Hayden Panettiere, décédé en 2023. «J’ai le sentiment qu’elle est auprès de son frère et qu’ils reposent en paix tous les deux», confie la mère de l’actrice.