L'actrice américaine Hayden Panettiere, connue pour ses rôles dans «Heroes» et «Nashville», est morte à 36 ans. Son agent a confirmé le décès à CNN, dont les circonstances restent inconnues.

L'actrice Hayden Panettiere, star de «Heroes» et «Nashville», est décédée à l'âge de 36 ans

L'actrice Hayden Panettiere, star de «Heroes» et «Nashville», est décédée à l'âge de 36 ans

Son agent a confirmé la nouvelle

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Le monde des séries américaines perd l'une de ses figures les plus connues des années 2000: Hayden Panettiere, révélée au grand public dans «Heroes» puis «Nashville», est morte à l'âge de 36 ans, a confirmé son agent à CNN. Les circonstances de son décès restent inconnues.

Dans un communiqué transmis au média américain, son père, Skip Panettiere, a salué la mémoire de sa fille, décrite comme une personne «rayonnante» et une «force de la nature». Selon lui, elle avait apporté «un amour et une joie immenses» à ses proches comme aux millions de téléspectateurs qui l'ont vue à l'écran.

Hayden Panettiere s'était fait connaître dans «Heroes», série à succès de la fin des années 2000. Elle y interprétait Claire Bennet, une pom-pom girl dotée du pouvoir de se régénérer. Elle avait ensuite joué Juliette Barnes, jeune vedette de la musique country, dans «Nashville».