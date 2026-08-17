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Son agent a confirmé la nouvelle
L'actrice Hayden Panettiere, star de «Heroes» et «Nashville», est décédée à l'âge de 36 ans

L'actrice américaine Hayden Panettiere, connue pour ses rôles dans «Heroes» et «Nashville», est morte à 36 ans. Son agent a confirmé le décès à CNN, dont les circonstances restent inconnues.
Publié: 06:21 heures
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Dernière mise à jour: il y a 50 minutes
Hayden Panettiere avait été révélée au grand public par «Heroes», série à succès diffusée à la fin des années 2000.
Photo: FilmMagic
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Dimitri FaravelJournaliste Blick

Le monde des séries américaines perd l'une de ses figures les plus connues des années 2000: Hayden Panettiere, révélée au grand public dans «Heroes» puis «Nashville», est morte à l'âge de 36 ans, a confirmé son agent à CNN. Les circonstances de son décès restent inconnues.

Dans un communiqué transmis au média américain, son père, Skip Panettiere, a salué la mémoire de sa fille, décrite comme une personne «rayonnante» et une «force de la nature». Selon lui, elle avait apporté «un amour et une joie immenses» à ses proches comme aux millions de téléspectateurs qui l'ont vue à l'écran.

Hayden Panettiere s'était fait connaître dans «Heroes», série à succès de la fin des années 2000. Elle y interprétait Claire Bennet, une pom-pom girl dotée du pouvoir de se régénérer. Elle avait ensuite joué Juliette Barnes, jeune vedette de la musique country, dans «Nashville».

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