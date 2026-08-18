Hayden Panettiere est décédée. Son ancien fiancé, Wladimir Klitschko, vit avec leur fille Kaya, 11 ans, en Ukraine, où l'actrice s'était autrefois engagée politiquement. Il s'exprime aujourd'hui pour la première fois depuis le drame.

Wladimir Klitschko sort du silence après le décès d'Hayden Panettiere, la mère de sa fille

Wladimir Klitschko sort du silence après le décès d'Hayden Panettiere, la mère de sa fille

Daniel Kestenholz

«Notre famille traverse une période de profond choc et de chagrin», a déclaré Wladimir Klitschko en préambule de son communiqué à la suite du décès de son ex-compagne. «La nouvelle de la mort tragique d'Hayden me bouleverse. Elle nous a quittés bien trop tôt. Même si elle n'était plus ma partenaire, Hayden était une personne importante dans ma vie et la mère de notre fille, Kaya.»

Grâce à son immense talent, elle avait bâti une carrière incroyable, mais avait aussi dû faire face aux aspects les plus sombres d'un milieu très exigeant. «Rien n'effacera les moments que nous avons partagés ni la place qu'elle occupait dans nos vies», a ajouté Wladimir Klitschko.

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«Je parlerai toujours à notre fille Kaya de sa mère avec respect et veillerai à ce qu'elle se souvienne de qui elle était.» Il présente ses plus sincères condoléances à ses parents, ses amis et ses fans. «Les jeunes talents comme Hayden ne devraient pas nous quitter si tôt. Je vous demande à tous de respecter la douleur et l'intimité de notre famille durant cette période incroyablement difficile.» Il explique qu'il ne fera aucun autre commentaire pour le moment. «Merci à tous ceux qui soutiennent ma famille et nous présentent leurs sincères condoléances. Repose en paix, Hayden. Que la paix éternelle t'accompagne.»

Hayden Panettiere n’a pas seulement été la compagne de Wladimir Klitschko, elle se tenait également publiquement à ses côtés en Ukraine. En décembre 2013, elle l’avait accompagné aux manifestations d’Euromaïdan à Kiev.

Ensemble, ils se sont adressés aux manifestants. Hayden Panettiere avait alors déclaré qu’elle avait un grand respect pour les personnes qui descendaient pacifiquement dans la rue pour défendre leurs convictions et leur liberté. Le frère de Wladimir Klitschko, Vitali, était à l’époque l’une des figures de proue du mouvement de protestation. Il a été élu maire de Kiev en 2014 – une fonction qu'il occupe toujours.

Une possible overdose

Lors de sa dernière apparition publique fin mai à Los Angeles, Hayden Panettiere semblait, selon «Page Six», très émue et parlait par moments de manière remarquablement lente et indistincte. Elle présentait alors ses mémoires et évoquait les périodes les plus sombres de son existence.

La cause exacte de son décès n'est pas encore établie. Lors de l'appel aux secours, l'hypothèse d'une overdose a toutefois été mentionnée. Sur les lieux, du Narcan – un spray nasal utilisé d'urgence pour contrer les overdoses d'opioïdes – aurait été retrouvé.

L’autopsie n’a révélé aucune trace de blessures; aucune intervention extérieure n’est soupçonnée. La cause définitive du décès n’a pas encore été établie.