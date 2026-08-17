L'amour d'Hayden Panettiere pour son ex-fiancé était unique

L'actrice Hayden Panettiere est décédée. Elle laisse derrière elle sa fille Kaya et un ancien compagnon avec lequel elle était restée très proche: le champion de boxe Wladimir Klitschko.

Saskia Schär

Hayden Panettiere est décédée. L'actrice laisse derrière elle une fille de onze ans, née de sa relation avec Wladimir Klitschko. Le couple s'était rencontré en 2009 lors d'un événement, alors que la comédienne avait 19 ans et le boxeur 33 ans. Au fil du temps, leur amitié initiale s'était transformée en histoire d'amour. Une relation toutefois marquée par l'instabilité: les deux personnalités enchaînent alors les séparations, jusqu'à une rupture qui semblait définitive en 2011.

Mais deux ans plus tard, le couple se retrouve et franchit même l'étape des fiançailles. A l’époque, Hayden Panettiere avait déclaré au magazine «Glamour»: «J’ai toujours eu de superbes relations et je suis restée en très bons termes avec les hommes avec qui j’ai été.» L'immense curiosité du public pour son couple lui a d'ailleurs toujours un peu échappé. Pourtant, l'attention ne venait pas seulement de leur différence d'âge d'environ 13 ans ou de leur écart de taille de plus de 40 centimètres: leurs parcours de vie étaient eux aussi diamétralement opposés.

D'un côté, Hayden Panettiere a fait ses premiers pas devant la caméra alors qu'elle n'avait que onze mois. A 16 ans, l'Américaine décroche le rôle de sa vie en incarnant la pom-pom girl Claire Bennet dans la série culte «Heroes», où son personnage est chargé de sauver le monde. Sa mère, Lesley Vogel, qui était elle-même actrice et a ensuite géré sa carrière, a joué un rôle central dans cette aventure. Hayden Panettiere a évoqué par la suite la pression qu’elle avait subie pendant son enfance et son adolescence. Celle-ci a également laissé des traces dans sa relation avec sa mère, dont elle s’est éloignée.

De l'autre côté, Wladimir Klitschko est né sur le territoire de l'actuel Kazakhstan. En raison de la carrière militaire de son père, général-major dans l'armée de l'air soviétique, il déménage à de multiples reprises aux côtés de sa mère et de son frère aîné Vitali.

De 1985 à 1986, les deux frères vivent notamment à Pripiat, la ville située à proximité immédiate de la centrale nucléaire de Tchernobyl, évacuée après la catastrophe. Dès l'âge de 14 ans, Wladimir commence la boxe. Une discipline qui le propulse sur le toit du monde – avant de le conduire, des années plus tard, jusqu'à Hollywood, où son chemin croise celui d'Hayden Panettiere.

«Mais cela ne s'est pas passé ainsi»

Après leurs fiançailles en 2013, le mariage n'aura pourtant pas lieu. A la place arrive la naissance de leur fille Kaya, qui devient un tournant personnel majeur pour l'actrice. Hayden Panettiere qualifiera plus tard cette période de traumatisante. Au lieu du bonheur espéré, elle sombre dans une grave dépression post-partum. «Je ne savais pas où s’arrêtait l’alcoolisme et où commençait la dépression post-partum», a-t-elle déclaré en 2022 à «Good Morning America». Elle expliquait alors s'être sentie profondément déprimée, comme plongée dans un brouillard permanent.

Le projet de mariage est définitivement abandonné, et le couple se sépare pour de bon en 2018. Cette même année, elle cède la garde exclusive de Kaya à Wladimir Klitschko. Un déchirement sur lequel elle est revenue plus tard sur le plateau de «Red Table Talk»: «Signer ces papiers a été la chose la plus terrible et la plus déchirante que j’aie jamais eu à faire de ma vie.» Elle a expliqué avoir signé ces documents dans l’espoir de pouvoir d’abord travailler sur elle-même et sur ses problèmes. «Et quand j’irais mieux, les choses pourraient changer, elle pourrait venir chez moi et je pourrais passer du temps avec elle. Mais cela ne s’est pas produit.»

« Nous sommes très proches et entretenons une profonde amitié depuis que je l’ai rencontré à 19 ans Hayden Panettiere »

«Je suis tellement reconnaissante envers Wlad»

En mai 2026, à l’occasion de la publication de ses mémoires «This Is Me: A Reckoning», Hayden Panettiere s’est exprimée avec beaucoup de chaleur dans «Us Weekly» au sujet de son ex-compagnon et de sa fille, qui vit avec lui en Ukraine. «J’ai une relation incroyable avec eux deux. Je suis tellement reconnaissante envers Wlad. Nous sommes très proches et entretenons une profonde amitié depuis que je l’ai rencontré à 19 ans.»

Elle a également eu des mots tendres pour sa fille: «C’est tout simplement un cadeau incroyable. Elle est vraiment très spéciale, si gentille et si forte, et elle est entourée de gens bien.» C’est incroyable pour elle de voir Kaya s’épanouir dans des domaines où elle-même avait eu des difficultés lorsqu’elle était enfant. «Elle est tout simplement ce qu’il y a de mieux – elle réunit tout ce qu’il y a de meilleur en moi et en Wlad.»