L'actrice américaine Hayden Panettiere est décédée à l'âge de 36 ans. Sa carrière a été marquée très tôt par une renommée mondiale, mais aussi par des années de dépendance, une dépression post-partum et des épreuves personnelles.

La vie de Hayden Panettiere fut une véritable tragédie

La vie de Hayden Panettiere fut une véritable tragédie

Laszlo Schneider

Elle était l'un des visages marquants des années 2000. Révélée au grand public grâce à son rôle de Claire Bennet dans la série culte «Heroes», Hayden Panettiere avait conquis une renommée internationale. Mais derrière le succès éclatant de l'actrice se cachait un parcours lourdement marqué, très tôt, par de graves problèmes de santé physique et psychologique. La comédienne vient de s'éteindre à l'âge de 36 ans. Les causes exactes de son décès ne sont pas encore connues.

Sa carrière avait pourtant débuté dès l'enfance. Après des rôles remarqués dans des productions comme «Le Plus Beau des combats», elle avait ensuite consolidé sa place dans le milieu grâce à la série dramatique «Nashville».

Mais le prix de cette notoriété précoce a été lourd à porter. Dès l'âge de 15 ans, les premières dérives: des membres de son entourage lui administrent alors des pilules afin de lui permettre de tenir le coup lors de ses apparitions publiques. «Je n'avais aucune idée que ce n'était pas normal, ni de la porte que cela allait ouvrir vers l'addiction», confiait plus tard Hayden Panettiere dans les pages du magazine «People».

S'ensuit alors un combat de plusieurs années contre la dépendance à l'alcool et aux opioïdes. Des substances devenues au fil du temps un piège incontournable, «sans elles je ne pouvais presque plus vivre».

«Un cercle vicieux d’autodestruction»

Un nouveau tournant décisif survient en 2014 avec la naissance de sa fille Kaya, née de son union avec l'ancien champion de boxe des poids lourds Wladimir Klitschko. Peu après, l'actrice sombre dans une sévère dépression post-partum. Sur les plateaux de télévision, elle prend la parole sans fard pour dénoncer l'incompréhension générale: «Beaucoup de gens pensent que ce n’est pas réel, qu’elles se font des idées.» Ses problèmes de santé persistants et sa dépendance ont finalement conduit à ce que la garde de l’enfant soit confiée au père. «J’étais prise dans un cercle vicieux d’autodestruction», a avoué Hayden Panettiere avec le recul.

En plus de ses propres tourments, la vie de l'actrice a été endeuillée par de cruelles épreuves familiales. En février 2023, son jeune frère Jansen est décédé à l'âge de 28 ans des suites d'une cardiomyopathie. Une disparition brutale qui l'avait profondément bouleversée. «La douleur est incommensurable», écrivait-elle à l'occasion de la commémoration de sa mort.

Sa longue lutte contre ses démons a désormais pris fin. Hollywood pleure aujourd'hui une figure emblématique partie bien trop tôt.