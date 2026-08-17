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Une «overdose» est évoquée
La police dévoile les premiers détails concernant le décès de Hayden Panettiere

L'actrice américaine Hayden Panettiere est décédée à l'âge de 36 ans à Greenville, en Caroline du Sud. La police exclut toute hypothèse criminelle. La cause officielle du décès est un arrêt cardiaque mais une autopsie doit encore avoir lieu.
Publié: 14:24 heures
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Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
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L'actrice américaine Hayden Panettiere est décédée subitement à l'âge de 36 ans.
Photo: AFP
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Daniel Kestenholz et Laszlo Schneider

L’actrice américaine Hayden Panettiere est décédée à l’âge de 36 ans. Son décès a été confirmé dimanche à «ABC News» par son agent. Dans un communiqué transmis à NBC, la police de Greenville, en Caroline du Sud, indique que des agents, accompagnés de secouristes, ont été appelés dimanche vers 13h50 pour intervenir auprès d’une «femme inconsciente», ensuite identifiée comme Hayden Panettiere. Malgré les tentatives de réanimation, l’actrice a été déclarée morte à 14h32 (20h32 en Suisse). 

Plusieurs médias américains ont depuis eu accès à l’enregistrement de l’appel d’urgence. On y entend clairement un secouriste évoquer une «overdose», ou une «surdose». On ignore toutefois encore s’il s’agit de drogues, de médicaments ou d’une autre substance.

«Aucun signe d’acte criminel»

Dans un premier temps, la police de Greenville avait indiqué que «l’enquête préliminaire n’avait révélé aucun signe d’acte criminel». L’appel d’urgence a été passé par une connaissance de l’actrice, précisent les forces de l'ordre. Hayden Panettiere serait finalement décédée à cause d’un arrêt cardiaque. Une autopsie a été ordonnée pour en expliquer les causes. 

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Selon la chaîne WHNS, elle a été retrouvée dans un complexe résidentiel, les Judson Mill Lofts. Le site «TMZ» rapporte que Panettiere et son compagnon, avec qui elle entretenait une relation en dents de scie, Brian Hickerson, avaient pris l'avion samedi de Los Angeles à destination de la Caroline du Sud.

«Elle était une lumière»

«C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès tragique de notre chère Hayden», ont déclaré ses représentants dans un communiqué transmis à ABC News. «Elle était une lumière, une force de la nature, qui a apporté énormément d’amour et de joie à tous ceux qui l’ont connue, ainsi qu’aux millions de personnes qui l’ont vue à l’écran.»

Hayden Panettiere s’était fait connaître très jeune grâce à son rôle de Claire Bennet, la pom-pom girl dotée de pouvoirs régénérateurs, dans la série «Heroes». Elle avait ensuite incarné la chanteuse country Juliette Barnes dans «Nashville», un rôle qui lui avait valu plusieurs nominations aux Golden Globes. Elle était également apparue dans «I Love You, Beth Cooper», «Scream 4», «Scream VI» ou encore le téléfilm «Amanda Knox». Elle avait aussi prêté sa voix au jeu vidéo «Until Dawn».

Son frère décédé de problèmes cardiaques

Sa vie privée avait souvent été exposée dans les médias. Ces dernières années, l’actrice s’était exprimée avec une grande franchise sur ses difficultés, notamment sa santé mentale, ses addictions et son parcours de rétablissement. En 2026, elle avait publié ses mémoires, «This Is Me: A Reckoning», dans lesquelles elle revenait sur sa célébrité précoce, la maternité, ses fragilités et la mort de son frère cadet, Jansen Panettiere.

Jansen Panettiere est décédé en 2023, à l’âge de 28 ans, des suites de problèmes cardiaques. Hayden Panettiere avait ensuite parlé ouvertement du choc provoqué par sa disparition et de la culpabilité qu’elle avait ressentie. L’actrice laisse derrière elle une fille, Kaya, âgée de 11 ans, née de sa relation avec son ancien fiancé, le boxeur ukrainien Wladimir Klitschko.

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