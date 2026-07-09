Les Etats-Unis ont validé la vente de missiles Tomahawk à l'Allemagne, a confirmé ce jeudi le chancelier Friedrich Merz. Ces armes combleront une lacune stratégique et renforceront la dissuasion face à la Russie.

Les USA approuvent la vente de missiles Tomahawks à Berlin

Les USA approuvent la vente de missiles Tomahawks à Berlin

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont approuvé, en marge du sommet de l'Otan, la vente de missiles de croisière de portée intermédiaire Tomahawk à l'Allemagne, où ils seront déployés, a affirmé jeudi Friedrich Merz, sans préciser à quelle date.

«Nous comblons ainsi une lacune stratégique importante dans notre défense», a affirmé le chancelier allemand devant les députés, alors que début mai le déploiement de ces missiles, qui était prévu depuis longtemps, semblait ne plus être d'actualité sur fond de tensions avec le président américain Donald Trump.

«Nous travaillerons en parallèle au développement de nos propres systèmes européens et à leur déploiement en Europe», a ajouté Friedrich Merz.

En mai dernier, après l'annonce du retrait à venir de troupes américaines stationnées en Allemagne, Friedrich Merz avait semblé confirmer que le déploiement prévu de ces missiles en Allemagne – annoncé par l'ancien président américain Joe Biden – n'était plus d'actualité, du moins pour le moment.

L'Europe tributaire de Washington

Friedrich Merz en avait alors donné pour explication une pénurie de ces engins consécutive aux guerres en Iran et en Ukraine: «les Américains eux-mêmes n'en ont pas assez actuellement. Objectivement, il est quasiment impossible que les Etats-Unis renoncent à des systèmes d'armes de ce type».

Il avait alors également été évoqué une production de missiles de croisière Tomahawk en Allemagne, dans le cadre d'une coentreprise entre des entreprises allemandes et américaines. Le déploiement de Tomahawk est considéré par Berlin comme un élément important de la dissuasion à l'égard de la Russie. Moscou a déployé des missiles de croisière Iskander dans son enclave de Kaliningrad, qui pourraient atteindre des cibles européennes.

Depuis le début de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, il y a plus de quatre ans, de nombreux experts estiment à nouveau nécessaire le stationnement de missiles à moyenne portée en Allemagne. Les Européens ne disposent jusqu'à présent d'aucune capacité propre de ce type et sont donc tributaires des Etats-Unis.



