Trump menace Poutine de livrer des missiles Tomahawk à l'Ukraine s'il ne met pas fin à la guerre. Il envisage d'en discuter avec le maître du Kremlin et s'inquiète d'une possible escalade.

«Ecoute, si cette guerre ne se termine pas, je vais leur envoyer des Tomahawks!»

1/2 Lors de son vol entre les Etats-Unis et Israël, le président américain Donald Trump a également évoqué le conflit ukrainien. Photo: AP

ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il pourrait menacer son homologue russe Vladimir Poutine de fournir des missiles de croisière Tomahawk à Kiev, si Moscou ne met pas fin à son invasion. Donald Trump envisage ces derniers mois la vente de missiles longue portée américains Tomahawk aux Européens pour les livrer à l'Ukraine, sa rencontre avec M. Poutine à la mi-août en Alaska (Etats-Unis) n'ayant pas permis de progresser vers la fin de la guerre.

«Je vais peut-être lui en parler. Je vais peut-être lui dire: 'Ecoute, si cette guerre ne se termine pas, je vais leur envoyer des Tomahawks'», a déclaré M. Trump aux journalistes à bord d'Air Force One lorsqu'on lui a demandé s'il allait aborder le sujet avec le président russe lui-même.

Nouvelle étape

Le dirigeant américain a fait savoir que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait demandé des Tomahawks lors de leur entretien téléphonique samedi à propos d'une nouvelle livraison d'armes à Kiev. «Les Tomahawks constituent une nouvelle étape dans l'agression», a ajouté Donald Trump, qui se rendait en Israël et en Egypte pour promouvoir un accord de paix à long terme à Gaza. «Veulent-ils que des Tomahawks soient lancés dans leur direction ? Je ne pense pas», a-t-il ajouté.

Vladimir Poutine a auparavant mis en garde contre la fourniture de Tomahawks à Kiev, affirmant que cela constituerait «une nouvelle escalade» et affecterait les relations entre Washington et Moscou. Donald Trump répète que la guerre en Ukraine, qu'il s'était engagé à résoudre dans les 24 heures suivant son entrée en fonction en janvier, est le conflit le plus difficile qu'il ait tenté de dénouer.