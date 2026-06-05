L'audacieux coup de bluff de Zelensky pour piéger Poutine

La lettre ouverte de Volodymyr Zelensky à Vladimir Poutine a de l'allure. Les mots sont soigneusement choisis et arrivent au Kremlin au bon – ou au pire – moment. Peut-elle pousser le président russe à la trêve?

Guido Felder

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avance des nouveaux pions. Il a envoyé une lettre ouverte au Kremlin, dans laquelle il propose des négociations et la fin de la guerre. Rien que ça. La lettre (dont l'original est disponible ici) est bien plus qu'un simple document diplomatique. C'est un chef-d'œuvre tactique qui pousse le président russe Vladimir Poutine dans ses retranchements en exerçant une douce pression.

Dans son texte, Zelensky propose à Poutine une rencontre directe en terrain neutre. Il mentionne explicitement, outre la Turquie et les pays du monde arabe, la Suisse. Pendant la période de négociation, il doit y avoir un cessez-le-feu strict. Zelensky demande un échange total de prisonniers et le retour des nombreux enfants ukrainiens enlevés.

Par ses mots, Zelensky espère toucher la conscience – et le coeur? – de Poutine. Pour la première fois depuis le début de la guerre, la puissante Russie s'est rendue dépendante d'autres pays comme la Corée du Nord et la Chine. Parallèlement, Zelensky souligne ses propres forces: soutien global, sécurité financière et militaire et volonté de continuer à se battre. La lettre n'est pas seulement un chef-d'œuvre de par sa formulation – elle atteint Poutine dans une phase délicate.

Blâme dans l'arrière-pays

Sous les yeux d'invités de marque, les Ukrainiens ont prouvé mercredi matin qu'ils pouvaient attaquer des cibles importantes à l'intérieur de la Russie. Quelques heures avant l'ouverture du forum économique, ils ont fait exploser des projectiles ukrainiens à Saint-Pétersbourg, faisant sauter le terminal pétrolier de la métropole et paralysant le trafic aérien. Les 20'000 visiteurs venus de 130 pays ont dû être violemment secoués par l'événement.

Assèchement du trésor de guerre

Les attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques de la Russie ont entraîné une pénurie de carburant. Pour stabiliser le marché intérieur, les exportations doivent être réduites, affaiblissant le trésor de guerre de Poutine.

Changement d'humeur aux Etats-Unis

Grâce au soutien de 18 républicains, la Chambre des représentants a adopté jeudi une loi prévoyant une aide de plusieurs milliards pour l'Ukraine et des sanctions contre la Russie. Le Sénat et le président Donald Trump pourraient encore bloquer la loi. Aux Etats-Unis, l'ambiance tourne à nouveau en faveur de l'Ukraine.

Troubles en Tchétchénie

Poutine devrait bientôt être confronté à un nouveau problème. La République de Tchétchénie, dans le nord du Caucase, est en proie à une lutte de pouvoir. Le souverain Ramzan Kadyrov est gravement malade et son fils Adam, 18 ans, est encore trop jeune pour prendre la relève. Selon foreignpolicy.com, certains signes indiquent que la Tchétchénie, étroitement liée à Moscou, est en train de redevenir un foyer de conflit dans lequel le Kremlin doit intervenir.

Quel est l'impact de cette lettre?

Sur la scène internationale, Poutine tente souvent de faire passer l'Ukraine pour un pays qui ne veut pas négocier. Mais dans sa lettre, Zelensky renvoie la balle au Kremlin. Si Poutine refuse, il apparaîtra devant la communauté internationale comme celui qui ne veut pas la paix.

Le Kremlin a rapidement refusé la proposition de Volodymyr Zelensky. Ce vendredi, Poutine a affirmé que la guerre ne prendra fin que lorsque la Russie aura atteint ses objectifs. Son porte-parole, Dmitri Peskov, avait déclaré la veille: «Le président Poutine a dit que Zelensky pouvait venir à Moscou s'il voulait parler». Il ne faut certes pas s'attendre à une paix prochaine à cause de cette lettre. En effet, Moscou voudra imposer ses propres conditions afin de conserver sa souveraineté et son pouvoir. La lettre a néanmoins un grand impact.

Poutine devra expliquer aux Russes et au monde pourquoi il refuse une offre de cessez-le-feu immédiat alors que les stocks de pétrole brûlent dans son propre pays, que les prix du carburant explosent et que plus de 500 soldats russes meurent en moyenne chaque jour dans la guerre d'usure. Cette stratégie de Zelensky révèle les points sensibles des Russes et surtout la volonté de l'Ukraine à négocier, et ce, en position de force. Cette lettre semble être une brillante manœuvre, mettant Poutine en difficulté.