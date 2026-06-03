Volodymyr Zelensky accuse la Russie d’enlever des enfants ukrainiens pour les endoctriner et les envoyer au front. Dans un entretien exclusif à CBS, le président ukrainien affirme disposer de preuves, sans les rendre publiques.

Luisa Gambaro Journaliste

La guerre en Ukraine perd en résonnance médiatique, pourtant les combats continuent. Dans un entretien exclusif accordé à la chaîne américaine CBS, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie kidnappe des enfants ukrainiens pour les envoyer au front sous la bannière de Moscou. «Ils ont appris à ces enfants à haïr leur pays natal, à haïr leurs compatriotes», a-t-il déclaré.

Pour la première fois, Volodymyr Zelensky affirme publiquement avoir des preuves de ces enlèvements, sans pour autant en révéler la nature. Selon lui, au moins 20'000 enfants ukrainiens auraient été enlevés.

D'après la Cour Pénale Internationale (CPI) et le statut de Rome qui la régit, le transfert ou la déportation illégale d'enfants dans un conflit international est un crime de guerre. De même, l'enlèvement à des fins d'endoctrinement est poursuivi comme un traitement inhumain.

Poutine sous mandat d'arrêt

Un réseau de 200 camps «d'endoctrinement» pour enfants ukrainiens a déjà été percé à jour en septembre 2025. En parallèle, le chef du Kremlin est déjà sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI depuis 2023, notamment pour le transfert illégal d'enfants depuis les zones occupées ukrainiennes vers la Russie. En réponse, le Kremlin a affirmé que ce programme était une initiative humanitaire visant à prendre soin des orphelins.