DE
FR

Zelensky dit avoir des preuves
Moscou enverrait au front des enfants ukrainiens kidnappés

Volodymyr Zelensky accuse la Russie d’enlever des enfants ukrainiens pour les endoctriner et les envoyer au front. Dans un entretien exclusif à CBS, le président ukrainien affirme disposer de preuves, sans les rendre publiques.
Publié: il y a 43 minutes
Vladimir Poutine à Moscou, en Russie, le 21 décembre 2023.
Photo: IMAGO/SNA
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

La guerre en Ukraine perd en résonnance médiatique, pourtant les combats continuent. Dans un entretien exclusif accordé à la chaîne américaine CBS, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie kidnappe des enfants ukrainiens pour les envoyer au front sous la bannière de Moscou. «Ils ont appris à ces enfants à haïr leur pays natal, à haïr leurs compatriotes», a-t-il déclaré. 

A lire aussi
Moscou emmène des milliers d'enfants ukrainiens dans des camps d'endoctrinement
Les soldats de demain?
Dans ces camps où Moscou bourre le crâne d'une génération d'enfants
45 enfants ukrainiens transférés de force localisés par Europol
Par les troupes russes
45 enfants ukrainiens transférés de force localisés par Europol

Pour la première fois, Volodymyr Zelensky affirme publiquement avoir des preuves de ces enlèvements, sans pour autant en révéler la nature. Selon lui, au moins 20'000 enfants ukrainiens auraient été enlevés. 

D'après la Cour Pénale Internationale (CPI) et le statut de Rome qui la régit, le transfert ou la déportation illégale d'enfants dans un conflit international est un crime de guerre. De même, l'enlèvement à des fins d'endoctrinement est poursuivi comme un traitement inhumain.

Poutine sous mandat d'arrêt

Un réseau de 200 camps «d'endoctrinement» pour enfants ukrainiens a déjà été percé à jour en septembre 2025. En parallèle, le chef du Kremlin est déjà sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI depuis 2023, notamment pour le transfert illégal d'enfants depuis les zones occupées ukrainiennes vers la Russie. En réponse, le Kremlin a affirmé que ce programme était une initiative humanitaire visant à prendre soin des orphelins. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus